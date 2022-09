Neue Sorgen um BVB-Star Reyna

IMAGO/RHR-FOTO

Giovanni Reyna steht beim BVB unter Vertrag

Giovanni Reyna ist bei Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund so etwas wie das größte Sorgenkind. Der US-Amerikaner fehlt dem BVB immer wieder aufgrund von kleineren und größeren Verletzungen. Vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) müssen sich die Schwarz-Gelben offenbar neue Sorgen machen.

Giovanni Reyna zählte zu jenen Spielern, die der BVB in der Länderspiel-Phase abstellen musste. Zwar gönnt man dem 19-Jährigen bei Borussia Dortmund jede Partie mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft, ein banger Blick reist angesichts dessen langer Verletzungshistorie aber immer mit.

Den größten Rückschlag erlebte der US-Boy in der vergangenen Saison, als er gleich zweimal für mehrere Monate eine Muskelverletzung auskurieren musste. In der aktuellen Spielzeit wurde Reyna auch deshalb in einigen Spielen der Borussia geschont.

Von Nationaltrainer Gregg Berhalter wurde der vielseitig einsetzbare Offensivspieler nun erstmals in diesem Kalenderjahr für Länderspiele nominiert: Zunächst testeten die USA gegen Japan (0:2), anschließend am Dienstag gegen Saudi-Arabien (0:0).

Immerhin kaum Reise-Strapazen für BVB-Star Reyna

In beiden Partien stand Reyna in der Anfangsformation - in beiden wurde er vorzeitig ausgewechselt. Blieb er gegen Japan in der Halbzeit vor allem aus taktischen Gründen in der Kabine, ruft seine Auswechslung im zweiten Testspiel durchaus Sorgenfalten hervor. Nach gerade einmal 30 Minuten war Reynas Arbeitstag beendet, für ihn kam Paul Arriola in die Partie.

Wie die "Fox"-Reporterin Jenny Taft anschließend auf Twitter verkündete, war Berhalters Entscheidung zwar vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. Dennoch habe Reyna eine Muskelverspannung verspürt - angesichts der Erfahrungen aus der Vergangenheit sicher keine gute Nachricht für Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic.

Immerhin: Da die Partie gegen Saudi-Arabien im spanischen Murcia stattfand, halten sich die Reisestrapazen in Grenzen. Das Spiel gegen Japan wurde in Düsseldorf ausgetragen.