Virtueller Platzsturm! Kölner Fans belagern UEFA-Account

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Was die UEFA auch twittert: Die Fans des 1. FC Köln haben eine Antwort

Nach den ausgesprochenen Strafen für das Conference-League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza haben sich die Fans des Fußball-Bundesligisten einen kreativen Fan-Protest ausgedacht.

Denn was auch immer der europäische Fußball-Verband (UEFA) gerade auf seinem Twitter-Kanal zur Conference League veröffentlicht: Zahllose User, die es mit den Kölnern halten, haben schon eine Antwort auf Lager: 1. FC Köln.

Ob es dabei um Highlight-Szenen geht oder um die Frage, wer die meisten Vorlagen in der laufenden Conference-League-Saison liefern wird, tut dabei nichts zur Sache: Die "1. FC Köln"-Kommentare sind schon da.

Auch die Social-Media-Abteilung des 1. FC Köln macht mit

Mittlerweile hat sogar die Social-Media-Abteilung der Rheinländer den Spaß-Protest für sich entdeckt. Mit den Worten "Ihr kleinen Schlingel! Aber macht ruhig weiter so" teilte der FC am Donnerstagnachmittag sichtlich amüsiert ein Video, das den Kommentarsturm auf den Twitter-Account der Conference League veranschaulicht:

Ihr kleinen Schlingel!



Aber macht ruhig weiter so 😄 #effzeh pic.twitter.com/F1HSHmFVjJ — 1. FC Köln (@fckoeln) 29. September 2022

Unter einem Twitter-Beitrag der UEFA zum zweiten Spieltag der Conference League animierten Kölns Social-Media-Experten die User sogar mit einem deutlichen Aufruf: "Weitermachen!"

Für die Kölner, die in dieser Saison erstmals nach fünf Jahren wieder international vertreten sind, ist der virtuelle Platzsturm seiner Anhänger durchaus eine willkommene Ablenkung.

1. FC Köln will UEFA-Sanktionen offenbar nicht akzeptieren

Denn wie der "Express" am Freitag meldete, will der 1. FC Köln die harten Sanktionen der UEFA nach den Ausschreitungen in Nizza vor drei Wochen offenbar nicht akzeptieren.

Der europäische Fußballverband hatte die Rheinländer mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro bestraft. Darüber hinaus dürfen in den zwei kommenden Auswärtsspielen in der Conference League keine Karten an FC-Anhänger verkauft werden.

Sportlich findet sich der FC nach einem 1:1 in Nizza und einem 4:2-Erfolg gegen den 1. FC Slovácko auf dem ersten Platz der Conference-League-Gruppe D wieder.