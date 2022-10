Kehl motzt nach BVB-Pleite: "Hätte allen klar sein müssen"

IMAGO/CHAI

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich nach der Niederlage beim 1. FC Köln bitter enttäuscht

Der BVB hat am letzten Samstag beim 1. FC Köln beim 2:3 seine bereits dritte Saisonniederlage kassiert. Statt der möglichen Tabellenführung steht somit nach acht Spieltagen nur Platz vier zu Buche, außerdem zog der FC Bayern im Tableau wieder an Borussia Dortmund vorbei. Im Lager der Schwarz-Gelben war vor allem über das Zustandekommen der Auswärtspleite der Ärger groß.

Wie schon beim 2:3 gegen Werder Bremen einige Wochen zuvor verschenkte der BVB erneut eine eigene Führung. Nachdem es zur Halbzeit 1:0 für die Gäste aus Westfalen gestanden hatte, drehten die Kölner nach der Pause mächtig auf und verwiesen die Dortmunder noch in ihre Schranken.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl monierte tags drauf im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" einmal mehr den zu leichtfertigen Umgang mit der Führung im Rücken.

"Eigentlich hätte allen klar sein müssen, dass Köln nicht aufhören wird. Wir sind sorglos mit der Situation umgegangen und haben Köln eingeladen, ins Spiel zurückzukommen", so der 42-Jährige, der sich ähnlich wie zuvor bereits Cheftrainer Edin Terzic über die verpasste Gelegenheit ärgerte, Platz eins in der Bundesliga zu übernehmen.

BVB steht vor wichtigem Heimspiel gegen den FC Bayern

Kehl ließ die Gelegenheit am Sonntag nicht aus, eine deutliche Warnung an sein Starensemble in Schwarz-Gelb zu richten: "Wenn wir uns so anstellen wie in der zweiten Halbzeit, klaffen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander."

Für den BVB stehen nach der zweiten Auswärtspleite in Folge jetzt besonders wichtige Wochen in der Bundesliga an. Am kommenden Samstag ist zunächst der Rekordmeister FC Bayern zum Verfolgerduell zu Gast im Signal Iduna Park (ab 18:30 Uhr).

Einen Spieltag später gastiert Borussia Dortmund beim 1. FC Union Berlin, der trotz seiner ersten Saisonniederlage am letzten Samstag in Frankfurt (0:2) noch immer der Überraschungstabellenführer im deutschen Fußball-Oberhaus ist.