Trainer-Hammer perfekt? Alonso wird angeblich Bayer-Coach

Juan Herrero, via www.imago-images.de

Xabi Alonso wird angeblich neuer Trainer in Leverkusen

Noch bevor sich Bayer Leverkusen offiziell von Trainer Gerardo Seoane getrennt hat, wollen spanische Medien erfahren haben, dass sich der Werksklub bereits mit einem Nachfolger einig ist. Demnach wird Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso noch in dieser Woche den Job bei der Werkself übernehmen.

Nachdem Berichte über ein mögliches Alonso-Engagement unterm Bayer-Kreuz bereits vor dem Champions-League-Spiel der Leverkusener in Porto kursierten, vermeldet die spanische Sportzeitung "Marca" am Mittwochmittag, dass sich der ehemalige Weltklasse-Spieler mit dem Bundesligisten auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat.

Der Ex-Bayern-Profi habe das Angebot der Leverkusener angenommen, schreibt das Blatt. Im Raum steht demnach ein Vertrag für die laufende sowie kommende Saison. Noch im Laufe des Mittwochs wird die Entscheidung dem Bericht zufolge offiziell bekanntgegeben.

Zuvor sollen sich die Verantwortlichen des Werksklubs auch um Thomas Tuchel bemüht haben. Der Ex-Chelsea-Coach lehnte den Job aber ab.

Leverkusen im dramatischen Sturzflug

Bevor die Leverkusener Alonso offiziell vorstellen, müssten sie sich zunächst von Noch-Trainer Gerardo Seoane trennen. Nach Angaben des "Kölner Stadt-Anzeigers" wurde die Entlassung am Mittwochmittag besiegelt. Dass es auf eine Trennung vom Schweizer hinauslaufen würde, deutete sich in den letzten Tagen verstärkt an. Schon am Sonntag erklärte Geschäftsführer Fernando Carro, der Klub sei auf eine Trainer-Entlassung vorbereitet.

Nach der 0:2-Pleite in der Champions League reagierten die Verantwortlichen dann mit "lautem Schweigen". Statt sich den Fragen der Presse zu stellen, vermieden sie jegliche Stellungnahme und befeuerten damit die Spekulationen.

In der Königsklasse stehen die Leverkusener nach drei Spielen mit drei Punkten auf Platz drei der Gruppe B. Deutlich dramatischer ist der Status quo in der Bundesliga. Hier ist die Werkself nach acht Spieltagen mit gerade einmal fünf Zählern Vorletzter.