Hummels und Reus vor Rückkehr gegen den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Stehen Mats Hummels und Marco Reus dem BVB gegen den FC Bayern zur Verfügung?

Bei Borussia Dortmund richtet sich der Blick nach dem überzeugenden Gastauftritt beim FC Sevilla auf das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern. Mit Mats Hummels und Marco Reus stehen dem BVB womöglich wieder zwei Leistungsträger zur Verfügung.

Borussia Dortmund hat durch den 4:1-Auswärtssieg beim FC Sevilla einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. In Andalusien musste der BVB noch auf Mats Hummels und Marco Reus verzichten, wusste aber auch ohne die beiden Routiniers zu glänzen.

Nach den ersten drei Spieltagen stehen die Schwarz-Gelben in der Königsklasse mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe G. Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem BVB nicht.

Bereits am Samstag (18:30 Uhr) geht es für die Westfalen mit dem Klassiker gegen den FC Bayern weiter. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass dann auch wieder Mats Hummels und Marco Reus mit an Bord sind.

"Muss echt wieder auf den Fußballplatz. Spazierengehen reicht jetzt auch wieder", teilte Verteidiger Hummels am Dienstag auf Instagram mit. Der 33-Jährige musste in den vergangenen beiden Pflichtspielen aufgrund einer Erkältung passen.

BVB hat "Bock" auf Duell mit dem FC Bayern

Kapitän Reus fehlte gegen den 1. FC Köln (2:3) und FC Sevilla wegen eines Außenbandanriss' am Sprunggelenk. Laut "kicker" stehen die beiden BVB-Stars vor der Rückkehr und könnten sich rechtzeitig für das Duell mit dem FC Bayern fit melden.

Mit einem Heimsieg würden die Dortmunder in der Tabelle wieder am Rekordmeister vorbeiziehen. Aktuell haben der BVB und FC Bayern je 15 Punkte auf dem Konto.

"Wenn wir so spielen wie heute und nicht so wie gegen Köln, dann haben wir eine Chance", sagte Jude Bellingham nach dem 4:1 in Sevilla bei "DAZN". Julian Brandt präsentierte sich ebenfalls selbstbewusst: "Wir sind immer bereit, gegen den FC Bayern zu spielen. Wir haben Bock."