Warum sich Lewandowski von Real Madrid so verraten fühlt

IMAGO

Robert Lewandowski spielt seit diesem Sommer für den FC Barcelona

Über Jahre galt es als offenes Geheimnis, dass Robert Lewandowski als Karriereziel den spanischen Rekordmeister Real Madrid noch auf seiner Agenda hatte. Schon zu seinen BVB-Zeiten gab es immer wieder entsprechende Spekulationen und auch in seinen letzten Monaten beim FC Bayern. Den Weltfußballer zog es in diesem Sommer dann aber ausgerechnet zu Reals Erzrivalen FC Barcelona. Die Königlichen ließen die Gelegenheit ungenutzt, Lewandowski nach Madrid zu holen.

Dabei war die Chance einst riesengroß, den Stürmerstar von einem Wechsel vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt zu überzeugen.

Laut einem Bericht des katalonischen Portals "El Nacional" soll Real Madrid schon lange vor dem Aus beim deutschen Branchenprimus in Kontakt zu Lewandowski gestanden haben. Der polnische Superstar wurde als legitimer Nachfolger von Karim Benzema betrachtet, sollte den Franzosen eigentlich im Sommer 2022 als Mittelstürmer beerben.

Im Laufe der abgelaufenen Spielzeit 2021/2022 wendete sich das Blatt allerdings. Im reifen Fußballer-Alter von 34 Jahren spielte Karim Benzema die beste Saison seiner Karriere, schoss alleine in La Liga und Champions League 42 Tore. An einen Verkauf des Routiniers war plötzlich nicht mehr zu denken.

Mit Vinícius Junior startete zudem ein zweiter Torjäger auf Madrider Seite so richtig durch. Auch beim Brasilianer kam ein Real-Abschied in diesem Sommer nicht mehr infrage, dem 22-Jährigen gehört längst die Zukunft bei den Königlichen.

Clásico Barca vs. Real steig in einer Woche

Und da Klubpräsident Florentino Pérez bis zum Sommer dieses Jahres auch noch den großen Transfer-Traum Kylian Mbappé hegte, der noch höher auf der Wunschliste als Robert Lewandowski stand, verloren die Real-Bosse die Verpflichtung des damaligen Bayern-Stars aus den Augen.

Lewandowski soll dem Medienbericht zufolge enttäuscht darüber gewesen sein, dass die Tür nach Madrid plötzlich wieder zugeschlagen wurde. Er fühlte sich gar verraten von dem Klub, mit dem er doch schon lange zuvor in direktem Kontakt gestanden hatte.

Nachdem er zunächst Offerten von Paris Saint-Germain und Manchester United ausgeschlagen haben soll, folgte das Angebot aus Barcelona im Anschluss wie auf dem Silbertablett.

Ausgerechnet im Trikot von Reals größtem Widersacher schickt sich der zweifache Weltfußballer aktuell an, zum besten Torjäger der laufenden La-Liga-Saison aufzusteigen. In zehn Pflichtspielen für Barca hat Lewandowski bereits zwölf Tore erzielt. Am 16. Oktober steht im Camp Nou mit dem Clásico das direkte Aufeinandertreffen des FC Barcelona und Real Madrid an.