HSV-Coach Walter will "Auswärtssieg daheim in Hamburg"

IMAGO/Oliver Ruhnke

Tim Walter peilt seinen ersten Sieg am Millerntor an

Trainer Tim Walter strebt mit dem Hamburger SV im Stadtderby am Freitag (18:30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli seinen ersten Sieg am Millerntor an.

"Wir wollen einen Auswärtssieg daheim in Hamburg", sagte der 46 Jahre alte Coach am Mittwoch, "und das mit flammendem Herz und kühlem Kopf."

In der vergangenen Saison hatte der derzeitige Zweitliga-Tabellenführer beim hanseatischen Lokalrivalen mit 2:3 verloren. Die drei Punkte fehlten dem HSV am Ende zum direkten Bundesliga-Aufstieg.