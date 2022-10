Offiziell: Schalke 04 feuert Frank Kramer

IMAGO/Revierfoto

Frank Kramer ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04

Einen Tag nach der 1:5-Klatsche im DFB-Pokal bei 1899 Hoffenheim hat der FC Schalke 04 wenig überraschend die Reißleine gezogen und sich von Trainer Frank Kramer getrennt.

Diese Entscheidung gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Einen Nachfolger benannte der Klub noch nicht. Als Favorit gehandelt wird Thomas Reis, der unlängst beim VfL Bochum entlassen worden war.

Das Schalker Training leiten laut Vereinsmitteilung zunächst die Assistenztrainer.

"Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis

zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus

unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Der S04-Manager ergänzte: "In den letzten fünf Ligaspielen vor einer außergewöhnlich langen WM-Pause müssen

wir punkten, um uns im Anschluss bestmöglich auf eine für unseren Verein wegweisende Rückrunde vorzubereiten."

"Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig. Unsere Analyse geht auch deshalb über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel – den Klassenerhalt – erreichen zu können", so Sportvorstand Peter Knäbel.

Desaströser Saisonstart des FC Schalke 04

Kramer hatte Schalke erst vor der Saison übernommen und damit die Nachfolge von Mike Büskens angetreten.

Die Vereinsikone hatte die Knappen als Interimscoach und Nachfolger des im März entlassenen Dimitrios Grammozis zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geführt.

Unter Kramer geriet der Schalker Saisonstart jedoch zuletzt mehr und mehr zum Desaster.

Beginnend mit dem 0:1 im Derby bei Borussia Dortmund setzte es vier Liga-Niederlagen in Folge. 15 Gegentore kassierte Schalke alleine in den letzten vier Pflichtspielen.

FC Schalke 04: Frank Kramer verliert sein "Endspiel"

Eine erfolgversprechende Spielidee war defensiv wie offensiv nicht zu erkennen. Zudem gab es Gerüchte um immer stärker werdende Zweifel der Mannschaft am früheren Chefcoach von Arminia Bielefeld. Mehrfach waren zudem "Kramer raus"-Rufe aus der Fankurve zu vernehmen.

Das zweite Duell mit Hoffenheim binnen vier Tagen war das nächste "Endspiel" für Kramer. Die blamable Leistung seiner nun ehemaligen Schützlinge führte zur Beurlaubung.

Kramers Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024.