WM-Ausfall? Entscheidung bei Bayern-Star wohl gefallen

IMAGO/Ulrich Wagner

Lucas Hernández hat das Training an der Säbener Straße vor rund zwei Wochen wieder aufgenommen

Lucas Hernández fehlt seinem FC Bayern schon seit sechs Wochen aufgrund eines Muskelbündelrisses, den er sich im Königsklassen-Duell mit dem FC Barcelona (2:0) zugezogen hatte. Nicht nur die Münchner hoffen auf die baldige Rückkehr des Abwehrspielers, sondern auch die französische Nationalmannschaft von Trainer Didier Deschamps. Die Teilnahme an der WM in Katar war lange Zeit ernsthaft in Gefahr.

Vor allem in seiner französischen Heimat waren die Wasserstandsmeldungen immer wieder andere. Mal wurde berichtet, Hernández stehe vor einem baldigen Comeback, mal hieß es, der WM-Zug würde ohne die Stammkraft der L'Équipe Tricolore abfahren.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll es nun aber eine endgültige Tendenz geben. So soll der 26-Jährige, der sich seit knapp zwei Wochen wieder im individuellen Training auf dem Rasen befindet, rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in knapp einem Monat wieder voll belastbar und einsatzfähig sein.

Hernández soll sein Aufbautraining in den kommenden Tagen weiter fortsetzen und intensivieren, ehe es planmäßig zurück ins Mannschaftstraining beim FC Bayern gehen wird. Wann ihm die Rückkehr in den Spieltagskader der Münchner winkt, ist aber noch ungewiss.

Hernández fehlt dem FC Bayern schon seit August

Seine letzte Bundesliga-Partie hatte der Defensivmann im August beim 1:1 gegen Gladbach bestritten, lief seit nunmehr zwei Monaten nicht im deutschen Fußball-Oberhaus auf.

Bis zu seiner schweren Muskelverletzung galt Hernández zuletzt als gesetzt beim deutschen Rekordmeister. Auch für den WM-Kader der Franzosen war er folglich fest eingeplant.

Beim Gewinn der Weltmeisterschaft vor vier Jahren in Russland hatte Hernández in allen sieben Partien von Les Bleus auf dem Feld gestanden und beim zweiten Titelgewinn der Franzosen zumeist als Linksverteidiger agiert.