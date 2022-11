IMAGO/Laci Perenyi

Manuel Neuer vom FC Bayern muss derzeit wegen einer Schulterverletzung passen

Manuel Neuer hatte Krebs und musste bereits dreimal operiert werden. Der Torhüter des FC Bayern ging mit seiner Erkrankung nun an die Öffentlichkeit und investiert, zusammen mit Tennis-Ass Angelique Kerber, in eine Sonnencreme, um andere Menschen vor der Krankheit zu schützen.

"In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste", wird der Keeper in der "Bild" zitiert.

Gerüchte um eine Erkrankung gab es bereits im vergangenen Dezember, nachdem der 36-Jährige vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona mit einem Pflaster im Gesicht gesehen wurde.

Neuer gründet Firma zusammen mit Tennis-Ass Kerber

Dass Manuel Neuer genau jetzt mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit geht, hat einen besonderen Grund: Gemeinsam mit Tennisspielerin Angelique Kerber investiert der Torwart in eine Sonnencreme: "Da wir ständig draußen trainieren, spielen und auch unsere Freizeit gerne in der Natur verbringen, ist es für uns essenziell, mit modernen Sonnenschutzfiltern und mit Lichtschutzfaktor 50+ zu starten."

Auch für Kerber ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin leidet an einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung und muss deswegen seit Jahren vorbeugen.

"Als Top-Athleten wissen wir genau, worauf es bei der täglichen Hautpflege ankommt. Wir treiben jede Woche viele Stunden Sport – somit stehen wir mehrmals am Tag unter der Dusche. Wir tragen unsere eigene Geschichte sprichwörtlich auf unserer Haut", so die 34-Jährige.

Der Hautkrebs hatte für Manuel Neuer derweil keine Auswirkungen auf seine sportliche Karriere. Der Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist deswegen nicht in Gefahr. Allerdings leidet der Nationalkeeper weiter an einer Schulterverletzung, die ihn in den letzten Wochen außer Gefecht setzte.

Sein bisher letztes Spiel absolvierte Neuer am 08. Oktober gegen den BVB. Seitdem wird er von Sven Ulreich vertreten.