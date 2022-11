PSG-Boss mit Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Mutsu Kawamori

Die PSG-Stars fordern den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale

Von Angst keine Spur! Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern spuckt PSG-Sportchef Luis Campos schon jetzt große Töne.

"Es werden zwei großartige Spiele für uns", sagte Campos am Montag nach der Champions-League-Auslosung in Nyon, wo die Pariser mit dem FC Bayern eins der härtesten Lose erwischten. Angst, so versicherte der PSG-Sportchef, habe er vor den Münchnern nicht: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Saison und haben allen Grund, selbstbewusst und positiv gestimmt zu sein", erklärte Campos gegenüber "RMC Sport".

Das Duell gegen den deutschen Rekordmeister bezeichnete der Pariser Sportchef in Anspielung auf das verlorene CL-Finale 2020 als "großartige Möglichkeit, unsere Revanche zu bekommen". Ziel seiner Mannschaft sei es, "zwei gute Spiele zu spielen und in das Viertelfinale einzuziehen. Es ist unsere Chance, 2020 zu korrigieren und der ganzen Welt zu zeigen, dass PSG eins der stärksten Teams der Welt hat".

"Brügge wäre schöner als Bayern gewesen"

Die französischen Medien waren nach der Auslosung nicht ganz so zuversichtlich. Die Zeitung "Le Parisien" titelte, PSG bekomme es mit seinem "Schreckgespenst" zu tun und schrieb von einer "alten Bekanntschaft und einem insgesamt unspielbaren Gegner". Auch das Portal "sofoot" schrieb: "Ein Valentinstag-Date in Brügge wäre ein bisschen schöner als ein Gastspiel des FC Bayern gewesen."

Die Münchner Verantwortlichen hielten sich direkt nach der Auslosung noch mit Kampfansagen zurück. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte: "Ein Topspiel, gegen einen Topgegner. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt mit absoluten Weltstars. Wir haben viele französische Nationalspieler, die kehren nach Hause. Ich freue mich. Für viele Fußballfans ist das ein Leckerbissen."

Vorstand Oliver Kahn sprach derweil gar von "mit dem schwersten Gegner, den man bekommen kann."