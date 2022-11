Franck Ribéry vor Rückkehr zum FC Bayern

IMAGO/Giuseppe Maffia

Franck Ribéry hat kürzlich das Ende seiner Spielerkarriere verkündet

Mit großen Emotionen gab Franck Ribéry im Oktober das Ende seiner aktiven Spielerkarriere bekannt. Zu gerne hätte der 39-Jährige weiterhin auf dem Rasen gestanden, anhaltende Knieprobleme machten diese Träume zunichte. Mittlerweile steht eine Rückkehr zu seinem langjährigen Klub FC Bayern im Raum.

Schon bei seinem Abschied aus München hatte Ribéry 2019 angekündigt, irgendwann zum deutschen Rekordmeister zurückkehren zu wollen - in welcher Funktion auch immer.

Jetzt vermeldete die "Sport Bild", dass es tatsächlich Planungen beim FC Bayern gibt, die eine Rückkehr der Vereinslegende nach München vorsehen. Nach Informationen des Fachmagazins soll der langjährige Flügelstürmer in Zukunft als Klub-Botschafter für die Bayern auftreten.

In einer vergleichbaren Funktion sind derzeit unter anderem Claudio Pizarro und Stefan Effenberg für den deutschen Branchenprimus tätig.

Als Klub- beziehungsweise Markenbotschafter würden in erster Linie repräsentative Aufgaben auf Ribéry zukommen. Dieser arbeitet aktuell noch im Trainerteam bei US Salernitana in der italienischen Serie A, für den er im August noch selbst als Aktiver auf dem Feld stand.

Wie lange Ribéry dem Trainerteam in Salerno noch angehören wird, wann also eine Rückkehr nach Deutschland zu seinem Herzensverein FC Bayern möglich wäre, steht derzeit wohl noch nicht fest.

Klar ist laut dem Medienbericht aber: Sowohl der FC Bayern als auch Franck Ribéry streben die Zusammenarbeit an.

Ein erneuter Umzug nach München wäre für die Klubikone übrigens kein Problem, hat der Ex-Nationalspieler seine Villa in Grünwald doch nie verkauft.

Franck Ribéry bestritt in seiner aktiven Zeit beim FC Bayern zwischen 2007 und 2019 über 270 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern und feierte mit dem Verein unter anderem neun deutsche Meisterschaften sowie einen Champions-League-Titel.