Ex-BVB-Talent vor Rückkehr in die Bundesliga?

IMAGO/Sebastian Priebe

Immanuel Pherai soll das Interesse einiger Bundesliga-Klubs geweckt haben

Bei Borussia Dortmund blieb Immanuel Pherai der Durchbruch verwehrt. Im vergangenen Sommer schloss sich das einstige BVB-Talent Eintracht Braunschweig an. Dank starken Leistungen beim Zweitligisten hat der 21-Jährige nun offenbar das Interesse einiger Klubs aus dem deutschen Oberhaus geweckt.

Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, beobachten Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen die Entwicklung von Pherai ganz genau. Demnach wird der Niederländer regelmäßig gescoutet.

Die "Bild" bringt außerdem den 1. FSV Mainz 05 und den FC Augsburg als Interessenten ins Gespräch.

Pherais Vertrag in Braunschweig ist noch bis 2024 datiert. Dem Boulevardblatt zufolge könnte er die Niedersachsen aber im Winter für drei Millionen Euro verlassen. Im kommenden Sommer greife dann eine Ausstiegsklausel, die weitaus niedriger sei.

Doch von einem Abschied im Winter will Eintracht-Sportchef Peter Vollmann nichts wissen. "Davor, dass andere Vereine bei einem guten Spieler anklopfen, kann sich kein Klub schützen - auch Bayern München nicht", sagte er der "Braunschweiger Zeitung".

BTSV-Coach Michael Schiele stellte im "kicker" zudem klar, dass es noch keine Anfragen für Pherai gibt und die Ausstiegsklausel "nicht für den Winter" gilt.

Pherai schafft den Durchbruch beim BVB nicht

Pherai wechselte bereits in der U17 von AZ Alkmaar zum BVB. Bei den Profis der Schwarz-Gelben konnte sich der Mittelfeldspieler aber nie durchsetzen. Lediglich ein Pflichtspiel absolvierte er für die Lizenzmannschaft.

In der Saison 2020/2021 wurde Pherai in die Heimat zu PEC Zwolle verliehen. Nach seiner Rückkehr hatte man beim BVB keine Verwendung für das einstige Zukunftsversprechen, sodass Pherai in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der 3. Liga zum Einsatz kam. Im Sommer folge dann der ablösefreie Wechsel nach Braunschweig.

Dort entwickelte sich Pherai zum Leistungsträger. In 14 Pflichtspielen erzielte er bereits fünf Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor.