Reus enthüllt seinen Comeback-Plan

IMAGO/Revierfoto

BVB-Kapitän Marco Reus verpasst die WM in Katar

Große Turniere und Marco Reus, das geht in der Fußball-Welt schlicht nicht Hand in Hand. Die WM in Katar verpasst der Borussia Dortmunds Kapitän wegen einer Sprunggelenkverletzung. Nun sprach Reus über seine Prognose für das DFB-Team, seine Comeback-Pläne beim BVB und ein ungewöhnliches Hobby.

Lediglich 2012 und 2018 reiste Marco Reus mit der deutschen Nationalmannschaft zu einer Europa- und einer Weltmeisterschaft. Den WM-Titel 2014 verpasste der Dortmunder wegen eines Syndesmosebandrisses, 2016 fehlte er wegen einer Schambeinentzündung.

Bei der letztjährigen EURO verzichtete Reus freiwillig mit Verweis auf die Schonung seines verletzungsanfälligen Körpers. Nun ist es die nächste Blessur, die seine Reise nach Katar verhinderte. "Es tut natürlich weh, nicht dabei zu sein", erklärte Reus bei "Bild": Aber es ist so, wie es ist, das gehört zum Leistungssport dazu."

Reus' WM-Favoriten: "Traue Deutschland viel zu"

Trotz der Enttäuschung wird der BVB-Kapitän die erste Fußball-Weltmeisterschaft im arabischen Raum verfolgen. "Es ist das größte Event im Fußball, da schaut man automatisch ein paar Spiele", erklärte er. Auf einen klaren WM-Favoriten wollte sich der 33-Jährige unterdessen nicht festlegen.

"Ich traue Deutschland viel zu", erklärte er und ergänzte mit Verweis auf den Bayern-Block: "Es ist nicht schlecht, wenn man eine Mannschaft hat, die sich kennt. Aber wir haben auch viele andere gute Spieler, ich mache mir da keine Sorgen." Neben Deutschland sieht der Dortmunder auch Brasilien und Argentinien ganz weit vorne, daneben Frankreich, Spanien und England.

Reus selbst wird die ersten eineinhalb WM-Wochen aus Südostasien verfolgen. Am Montag bricht der BVB nach Singapur auf, weitere Stationen in Malaysia und Vietnam sind geplant. Ob der 48-fache Nationalspieler die Reise überhaupt antritt, war lange nicht klar.

Entscheidung pro Marketing: Reus reist nach Asien

"Eigentlich sollte ich schon wieder fit sein. Wir haben viele Gespräche mit dem BVB geführt, denn aus Marketing-Sicht ist die Reise sehr wichtig. Da will man als Kapitän dabei sein und den Menschen vor Ort ein Lächeln schenken", sagte Reus.

in Einsatz des Offensivspielers bei den drei Testspielen gegen die Lion City Sailors (24.11.), die Johor Southern Tigers (28.11.) und die Nationalmannschaft Vietnams (30.11.) ist daher unwahrscheinlich.

"Ich gehe davon aus, dass wir in Asien gute Gelegenheiten haben, weiterzutrainieren. Mein Ziel ist es, ohne Schmerzen und top fit in den Trainingsauftakt am 2. Januar zu gehen", erklärte Reus.

Zum Abschluss klärte Reus noch über ein spezielles Hobby auf. Schließlich war im Hintergrund seiner Kameraeinstellung ein großes Teleskop zu sehen. "Wir haben zwar nicht so viele sternenklare Nächte in Dortmund, aber ich schaue ab und zu mal gerne durch das Teleskop", berichtete ein "sehr interessierter" Reus.