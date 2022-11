IMAGO/Markus Ulmer

Bundestrainer Hansi Flick spielt mit Deutschland am Sonntag gegen Spanien

Am Sonntagabend ab 20:00 Uhr geht es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits um Alles. Gegen Spanien muss mindestens ein Unentschieden her, ansonsten droht bereits das vorzeitige Vorrunden-Aus in der Gruppe E. Wo wird die Partie des DFB-Teams gegen Spanien live im TV und Stream übertragen?

Die deutsche Nationalelf muss liefern. Nach der bitteren 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick unter großem Erfolgsdruck.

Ausgerechnet gegen Spanien, das mit einem überragenden 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica in das Endrundenturnier gestartet war, muss der Bock nun umgestoßen werden.

Die Iberer sind dabei alles andere als ein Lieblingsgegner der deutschen Auswahl. Die letzten großen Pflichtspiele bei einer WM oder EM gingen jeweils mit 0:1 verloren, hinzu kommt das peinliche 0:6 in der Nations League vor zwei Jahren.

Bundestrainer Flick hatte sich im Vorfeld trotzdem betont zuversichtlich gezeigt, das immens wichtige Spiel gegen den Weltmeister von 2010 siegreich gestalten zu können.

Hier läuft Spanien vs. Deutschland live im TV und Stream