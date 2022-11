Kahn reagiert auf heiße Gerüchte um Cristiano Ronaldo

IMAGO/Pan Yulong

Wechselt Cristiano Ronaldo zum FC Bayern?

Am Montagabend siegte er bei der Fußball-WM in Katar mit der Nationalmannschaft Portugals verdient mit 2:0 gegen Uruguay. Abseits der Weltmeisterschaft nehmen die Spekulationen immer mehr an Fahrt auf, wie es sportlich mit Cristiano Ronaldo weitergehen wird. Eine Spur führt nun auch zum FC Bayern in die Bundesliga.

Der renommierte englische Transferexperte Paul Brown brachte den Superstar, der jüngst als erster Mensch der Welt die 500-Millionen-Abonnenten-Schallmauer bei Instagram durchbrach, beim deutschen Rekordmeister ins Gespräch.

Welcher TV-Sender überträgt die FIFA-WM-Spiele 2022 live?

MagentaTV zeigt alle 64 Partien live, 16 davon exklusiv * (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale).

* (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale). Die ARD überträgt 24 Spiele live, darunter das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica sowie Endrundenspiele und das Finale.

Im ZDF laufen die Partien der Gruppen F, G und H.

Ein Wechsel von Cristiano Ronaldo zum FC Bayern wäre aus Sicht des Journalisten ein logischer und nachvollziehbarer Schritt, wie er im Gespräch mit dem Portal "Givemesport" ausführte: "Sie (der FC Bayern, Anm. d. Red.) haben Bedarf auf dieser Position und er würde wahrscheinlich besser dorthin passen als irgendwo anders. Seine Berater haben sich sicherlich auch schon in der Vergangenheit damit beschäftigt. Jetzt könnte Bayern das einzige Team auf absolutem Top-Level sein, welches eine Verpflichtung Ronaldos noch in Betracht ziehen könnte."

Zuvor war der Rekordtorschütze Portugals vor allem auf der arabischen Halbinsel beim saudischen Klub Al Nassr gehandelt worden.

In den letzten Jahren ploppten immer wieder Spekulationen über ein mögliches Interesse der Münchner am 37-Jährigen auf, dessen zweites Engagement beim englischen Rekordmeister Manchester United zuletzt mit der vorzeitigen Trennung endete. Bei den Red Devils hatte sich Ronaldo mit Teammanager Erik ten Hag überworfen und mit einem viel beachteten Interview viel Staub bei ManUnited aufgewirbelt.

Kahn äußert sich zu Cristiano Ronaldo

Doch ist der FC Bayern, der vor wenigen Wochen den Verletzungsschock um Starspieler Sadio Mané zu verkraften hatte, überhaupt ernsthaft an CR7 interessiert?

Diese Frage beantwortete Vorstandsboss Oliver Kahn am Montagabend gegenüber "Sky" und erteilte allen aufkeimenden Hoffnungen der Bayern-Fans auf eine Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers eine klare Absage.

Auf Nachfrage, ob Kahn ausschließen könne, dass Cristiano Ronaldo eines Tages als Spieler des FC Bayern in München aufspiele, antwortete der Klubboss unmissverständlich: "Ja, das kann ich ausschließen!"

Kahn führte weiter aus: "Wir haben uns natürlich - das ist ja unsere Pflicht - auch schon mal damit beschäftigt. Aber wir haben eine klare Idee, wir haben eine klare Philosophie, wie unser Kader zusammengebaut sein muss. Wir alle lieben Cristiano Ronaldo, darüber gibt es ja gar keine Diskussion. Aber das ist etwas, was nicht in unsere Idee passt."

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.