WM-Fahrer im Visier von Frankfurt, Gladbach und Bayer

IMAGO/David Klein

Ismail Jakobs lernte das Fußballspielen beim 1. FC Köln

Nachdem Ismail Jakobs sämtliche Jugendmannschaften des 1. FC Köln durchlief, verließ der Linksverteidiger seinen Ausbildungsklub im Sommer 2021 und schloss sich der AS Monaco an. Nun könnte es den 23-Jährigen aber zurück in die Bundesliga ziehen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, steht Jakobs bei Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen auf dem Zettel.

Demnach wurden bereits Gespräche mit den Verantwortlichen von AS Monaco aufgenommen. Im Raum steht eine Leihe im Januar.

Doch ob der französische Erstligist Jakobs ziehen lässt, ist noch offen. Erste Anfragen sollen abgelehnt worden sein. Ein fester Transfer sei völlig ausgeschlossen.

Jakobs' Vertrag in Monaco ist noch bis 2026 datiert. Für den Deal hatte der 1. FC Köln damals 6,5 Millionen Euro Ablöse kassiert, die bis auf acht Millionen Euro ansteigen können.

Beim Klub von der Côte d'Azur ist der senegalesische WM-Fahrer kein unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Ligue-1-Saison kommt Jakobs auf zwölf Einsätze. Von Beginn an durfte er erst drei Mal ran.

Um mehr Einsatzzeiten zu bekommen, strebe Jakobs eine Flucht im Winter an, so der Bericht. Nach der WM sollen Gespräche über einen Wechsel anstehen.

Jakobs mit Blitz-Verbandswechsel zur WM in Katar

Der gebürtige Kölner Jakobs hatte sich erst im September dazu entschieden, für die Nationalmannschaft Senegals zu spielen. Zuvor hat der Linksverteidiger zahlreiche Spiele für die deutschen Junioren bestritten und wurde 2021 sogar U21-Europameister mit dem DFB-Team.

Erst am ersten Spieltag der WM gegen die Niederlande (0:2) hatte die FIFA den Nationalitätenwechsel genehmigt und positiv über die Spielberechtigung von Jakobs entschieden.

In der 62. Minute wurde der 23-Jährige dann für den verletzten Leipzig-Profi Abdou Diallo eingewechselt und gab sein WM-Debüt. Gegen Katar (3:1) und Ecuador (1:0) stand Jakobs dann in der Startelf.