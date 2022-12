Zurück im Training: Schalkes Lazarett lichtet sich

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marcin Kaminski (l.) stand am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz des FC Schalke

Der FC Schalke 04 hat am Donnerstag den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. In den kommenden Wochen geht es für Königsblau darum, sich für den weiteren Abstiegskampf in der Bundesliga einzuspielen. Die gute Nachricht dabei aus Gelsenkirchen: Die ellenlange Verletztenliste vor allem im Defensivbereich wird endlich kürzer.

In der misslungenen Hinrunde der Schalker mit Platz 18 und lediglich zwei Saisonsiegen fielen über Monate hinweg immer wieder wichtige Alternativen für die Defensiv-Positionen aus. So waren Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Ibrahima Cissé, Leo Greiml oder Sepp van den Berg bisweilen über weite Strecken der Bundesliga-Spielzeit zum Zuschauen verdammt.

Zum Trainingsstart des FC Schalke am Donnerstag dann die positiven Meldungen: Marcin Kaminski und Ibrahima Cissé standen wieder auf dem Trainingsplatz, absolvierten zumindest teilweise sogar das Mannschaftstraining.

Reis mit Zuversicht bei Cissé und Kaminski

Bei Cissé, der der Mannschaft zuletzt mit einer Muskelverletzung fehlte, zeigte sich auch Cheftrainer Thomas Reis nach der ersten Einheit zuversichtlich: "Natürlich hat er sehr lange nicht trainiert. Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Er ist am weitesten von allen und hat auch die letzte Spielform mitmachen können", freute sich der Schalker Übungsleiter.

Vor allem der Ausfall des polnischen Innenverteidigers Marcin Kaminski wog in der bisherigen Spielzeit schwer beim FC Schalke. In der Aufstiegssaison 2021/2022 noch 31 Mal in der Startelf, fiel der 30-Jährige seit August verletzt aus und bestritt nach dem Wiederaufstieg erst ein Bundesliga-Spiel für die Knappen.

Umso behutsamer will ihn Cheftrainer Reis nun zurück auf Wettkampfniveau bekommen: "Bei Marcin Kaminski geht es darum, zu schauen, dass er auch Sicherheit wieder bekommt. Es ist halt meist so, wenn du verletzt warst, dass du Sicherheit vom Kopf her bekommen musst. Da bin ich auch froh, dass er schon teilaktiv dabei war", so der S04-Coach über den Defensivmann, der schnell wieder in seine Rolle als Abwehrchef schlüpfen will.