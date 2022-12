FC Bayern ändert den Plan mit seinen WM-Verlierern

IMAGO/ULMER

Joshua Kimmich (l.) und Manuel Neuer sind mit Deutschland aus dem WM-Turnier ausgeschieden

Am Donnerstagabend war das WM-Aus der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz des abschließenden Sieges gegen Costa Rica (4:2) besiegelt. Zum zweiten Mal nach 2018 muss das DFB-Team bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten. Für die sieben Profis des FC Bayern hätte das eigentlich geheißen: Ab zum Training an der Säbener Straße. Jetzt kommt es aber anders.

Die Planung von Cheftrainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern war eigentlich klar kommuniziert: Die Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften die K.o.-Phase bei der Weltmeisterschaft in Katar verpassen, sollen noch einmal zum Training in München antreten, ehe es für den gesamten Lizenzspielerkader ab dem 10. Dezember in den Weihnachtsurlaub geht.

Nach Informationen von "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl haben sich die Verantwortlichen des deutschen Meisters nun aber aufgrund des überraschend frühen Ausscheidens der deutschen Nationalspieler für einen anderen Weg entschieden.

Bundesliga-Restart für den FC Bayern am 20. Januar

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Jamal Musiala müssen nicht mehr auf das Trainingsgelände zurückkehren, dürfen sich nach dem bitteren WM-Ausscheiden direkt in den Urlaub verabschieden. Alle sieben Bayern-Spieler standen am Donnerstagabend beim dritten Gruppenspiel Deutschlands gegen die Zentralamerikaner noch auf dem Spielfeld, konnten das vorzeitige Aus aber nicht mehr abwenden.

Damit wird dem Septett eine unplanmäßig lange Winterpause zugestanden. Offizieller Trainingsbeginn im neuen Kalenderjahr ist am 3. Januar, ehe am 6. Januar die erneute Reise nach Katar ansteht. Dann nämlich schlägt der deutsche Branchenprimus bekanntlich sein sechstägiges Trainingslager in Doha auf.

Die Bundesliga-Saison geht für den FC Bayern dann am 20. Januar mit dem 16. Spieltag gegen RB Leipzig weiter.