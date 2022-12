PSG-Boss lobt Bellingham: "Einer der besten Spieler"

unknown

BVB-Star Jude Bellingham hat sich bei der WM in den Fokus von PSG gespielt

Im Trikot der englischen Nationalmannschaft präsentiert sich Jude Bellingham bei der Fußball-WM 2022 in Katar in Bestform. Längst ist der BVB-Youngster in den Fokus der internationalen Top-Klubs gerückt. Jetzt gibt es ein vielsagendes Lob von PSG-Boss Nassir Al-Khelaifi.

Real Madrid und der FC Liverpool hatten schon vor der Fußball-WM 2022 in Katar Interesse an BVB-Star Jude Bellingham bekundet.

Mit Paris Saint-Germain buhlt jetzt ein weiterer europäischer Top-Klub um den 19 Jahre alten englischen Nationalspieler - und das sogar ziemlich laut.

"Jeder will ihn, das will ich nicht verheimlichen", sagte PSG-Boss Nassir Al-Khelaifi im Gespräch mit dem englischen Pay-TV-Sender "Sky Sports", schränkte dann allerdings ein: "Aber ich respektiere, dass er in seinem Verein ist. Wenn wir mit ihm sprechen wollen, sprechen wir zuerst mit dem Verein."

PSG-Boss lobt BVB-Star - und dementiert Interesse an Cristiano Ronaldo

Das Lob von PSG-Boss Al-Khelaifi für den Mittelfeldmann des BVB könnte kaum größer ausfallen. "Was für ein Spieler. Ehrlich gesagt, England kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben. Und er ist einer der besten Spieler des Turniers", holte Al-Khelaifi mit Blick auf Bellinghams starke Leistungen bei der Fußball-WM in Katar aus.

Bellinghams Marktwert wird auf 100 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025.

Der BVB, der Bellingham im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von seinem Jugendklub Birmingham City verpflichtete, erhofft sich eine Ablösesumme von bis zu 150 Millionen Euro. Eine Summe, die für PSG kein Problem darstellen sollte.

Spekulationen um eine Verpflichtung des ablösefreien Cristiano Ronaldo erteilte PSG-Boss Al-Khelaifi eine Absage. Mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé seien die Pariser in der Offensive schon bestens aufgestellt, betonte der 49-Jährige: "Bei den drei Spielern, die wir haben, ist es sehr schwierig, aber ich wünsche ihm alles Gute. Er ist fantastisch und er ist immer noch ein erstaunlicher Spieler."

