DFB nimmt angeblich Kontakt zu Bobic auf

IMAGO/M. Popow

Wird Fredi Bobic neuer Manager der Nationalmannschaft?

Bei der Suche nach einem Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Direktors Oliver Bierhoff wollen sich die Verantwortlichen Zeit lassen. Die heißeste Spur führt derzeit zu Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport von Hertha BSC.

Laut der "Bild"-Zeitung hat der DFB bereits Kontakt zu Bobic aufgenommen. Demnach ist der Ex-Profi von einem Engagement bei der Nationalmannschaft nicht abgeneigt. Ein weiterer Austausch sei geplant.

Bobic selbst hatte sich am Mittwoch noch zu den Gerüchten geäußert und ein klares Dementi vermieden.

Hypothetisch könne man sich "im Fußball vieles vorstellen und kannst nie was ausschließen". "Du weißt nie, was passiert. Ich war nicht erpicht, dass mein Name fällt. Einerseits eine Ehre, aber ich bin nicht auf der Suche nach einem Job. Mehr kann ich dazu nicht sagen", blieb der 51-Jährige gegenüber "Bild" vage.

"Wenn irgendwas passiert, werden erst mal die Namen durchs Dorf gejagt. Das nehme ich zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. Mein Fokus ist komplett ein anderer", zitiert der "kicker" Bobic.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Bobic hatte den DFB-Verantwortlichen am Mittwoch vor dem Krisengipfel sogar den Rat gegeben, sich zunächst über Inhalte auszutauschen. Erst anschließend solle man über konkrete Personen sprechen.

DFB will sich bei Suche nach Bierhoff-Nachfolger Zeit lassen

Einen Ratschlag, den man offenbar beherzigte. "Hinsichtlich der Nachfolge von Oliver Bierhoff haben wir uns darauf verständigt, zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereichs zu beraten, um anschließend eine Personalentscheidung zu treffen", sagte Präsident Bernd Neuendorf.

Bierhoffs bis zur Heim-EM 2024 datierter Vertrag war nur vier Tage nach dem frühen WM-K.o. in Katar aufgelöst worden. Der Europameister von 1996 hatte die Geschicke der DFB-Elf seit 2004 zunächst als Teammanager und dann als DFB-Direktor maßgeblich gelenkt.

* Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.