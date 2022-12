Hier läuft Argentinien vs. Kroatien live im TV und Stream

IMAGO/Markus Ulmer

Lionel Messi träumt vom Titel bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Es ist das erste der beiden Halbfinal-Partien der Fußball-WM 2022 in Katar: Argentinien um Superstar Lionel Messi fordert am Dienstag (20:00 Uhr) den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien heraus. Wo wird das Spiel Argentinien vs. Kroatien live im TV und Stream übertragen?

Der Traum vom ersten Titel bei einer Fußball-WM seit 1986 lebt in Argentinien weiter. Nach dem Sieg im Elfer-Krimi gegen die Niederländer (4:3 i.E.) zog die Albiceleste zum ersten Mal seit 2014 wieder in ein Halbfinale ein.

Dort wartet nun die Auswahl Kroatiens, die wie schon vor vier Jahren in Russland zu den großen Positiv-Überraschungen des Turniers zählen. Die Kroaten ihrerseits bezwangen im Viertelfinale den Topfavoriten Brasilien - ebenfalls im Elfmeterschießen, und zwar mit 4:2.

Im Lusail Iconic Stadium treffen die beiden Kontrahenten nun aufeinander und spielen den ersten Finalteilnehmer aus. Das WM-Endspiel steigt dann am kommenden Sonntag, den 18. Dezember um 16:00 Uhr.

Wo wird das erste Halbfinale am Dienstagabend live im Fernsehen und Live-Stream übertragen?

Hier läuft Argentinien vs. Kroatien bei der Fußball-WM 2022 live im TV und Stream