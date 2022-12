Spektakuläre Kehrtwende im Bellingham-Poker?

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Jude Bellingham wird den BVB wohl verlassen

Jude Bellingham wird Borussia Dortmund im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Der FC Liverpool galt zuletzt als Topfavorit auf eine Verpflichtung des BVB-Stars. Laut einem neuen Medienbericht könnte es im Transfer-Poker um den englischen Nationalspieler zu einer spektakulären Kehrtwende kommen.

Wie das Portal "fichajes.net" erfahren haben will, bastelt der FC Liverpool offenbar an einem Kauf von Enzo Fernández. Der 21-Jährige konnte sich bei der Fußball-WM in Katar noch einmal zunehmend in den Fokus spielen und dürfte SL Benfica zeitnah für ein neues Abenteuer verlassen.

Dem weiteren Bericht zufolge könnte Fernández für rund 120 Millionen Euro aus Lissabon zum FC Liverpool weiterziehen. Ein Transfer des argentinischen WM-Fahrers hätte laut "fichajes.net" auch Auswirkungen auf die Zukunft von Jude Bellingham. So würde der 19-Jährige offenbar nicht mehr zu den großen Prioritäten der Reds gehören, sollte Fernández tatsächlich an die Anfield Road wechseln.

Wird Real Madrid beim BVB vorstellig?

Zuletzt galt der FC Liverpool noch als Topfavorit auf eine Verpflichtung des BVB-Youngsters. Stattdessen könnte sich Real Madrid wieder neue Hoffnungen auf Bellingham machen. Der amtierende Champions-League-Sieger hat es ebenfalls auf den Engländer abgesehen.

Sobald die Fußball-WM "zu Ende ist, werden wir ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Dann soll er uns sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke Mitte November bei "Bild-TV" zu Bellinghams Zukunft in Dortmund.

"Wir müssen nicht so tun, als wäre das Thema nicht auf dem Tisch. Wenn die ganz großen Klubs da sind, können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", so Watzke weiter. Der BVB werde allerdings zur Stelle sein, "wenn er bleiben will. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden".