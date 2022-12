Verwirrung um BVB-Interesse an Kamada

unknown

Daichi Kamada soll vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum BVB stehen

Seit Wochen wird Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Italienische Medien berichteten sogar, der Deal befinde sich auf der Zielgeraden. Einig ist sich die Presselandschaft allerdings nicht.

Glaubt man "Sportitalia", ist Daichi Kamada nur noch einen Schritt von einem Wechsel zum BVB entfernt, die Information kann "Sky" allerdings nicht bestätigen.

Dem TV-Sender zufolge liegt dem Japaner weder ein Vertragsangebot der Schwarz-Gelben vor, noch hätten finale Verhandlungen stattgefunden. Auch eine Einigung mit Kamada hätten die Dortmunder noch nicht erzielt.

Grundsätzlich stimmt "Sky" jedoch zu, dass der 26-Jährige für die Borussen ein durchaus interessanter Spieler ist. Der japanische Nationalspieler blickt immerhin auf die Erfahrung aus über 150 Pflichtspielen für die Eintracht, überzeugte 2022/23 bislang mit zwölf Toren in 22 Einsätzen und ist Stand jetzt im Sommer ablösefrei.

Beim BVB dürfte Handlungsbedarf bestehen

Zudem dürfte in Dortmund ab dem Sommer durchaus Handlungsbedarf in der Mittelfeldzentrale bestehen: Ein millionenschwerer Abschied von Jude Bellingham ist wohl nur noch Formsache, der Vertrag von Mahmoud Dahoud läuft aus und die Zukunft von Emre Can wurde zuletzt zumindest mit einem Fragezeichen versehen.

Laut der "Frankfurter Rundschau" sieht sich der BVB bei einem Werben um Kamada allerdings mit namhafter Konkurrenz konfrontiert: Demnach hat unter anderem der FC Barcelona ebenfalls ein Auge auf den vielseitigen Akteur geworfen.

Klar ist bislang nur, dass Kamada die Saison mit der Eintracht beenden wird. "Ich bleibe diese Saison in Frankfurt. Auch wenn es mit anderen Klubs Gespräche im Winter geben könnte, habe ich kein Interesse an einem sofortigen Abgang", erklärte der Rechtsfuß Mitte November bei einer Medienrunde.