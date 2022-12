BVB? FC Bayern? Pulisic: "Im Fußball weiß man nie"

IMAGO/Robbie Stephenson/JMP/Shutterstock

Beim FC Chelsea bis 2024 unter Vertrag: Ex-BVB-Profi Pulisic

Christian Pulisic hatte die große WM-Bühne nutzen wollen, um sich wieder etwas mehr in den Vordergrund zu spielen, war der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund doch vor dem Turnier beim FC Chelsea zumeist außen vor geblieben. Schnell machten Gerüchte die Runde, der US-Amerikaner könnte zurück zum BVB oder gar zum FC Bayern wechseln, nun bezog er Stellung.

Christian Pulisic ist in nunmehr bald dreieinhalb Jahren beim FC Chelsea der ganz große Durchbruch verwehrt geblieben. Wie in den Spielzeiten zuvor zählt der Star der US-amerikanischen Nationalmannschaft bei den Blues lediglich zum erweiterten Stammkader, nur fünfmal stand er in dieser Saison in einer Startelf der Londoner. Eine Ausbeute, mit der der ehemalige Dortmunder keineswegs zufrieden sein kann.

Wie "ESPN" kürzlich berichtete, könnte Pulisic daher im Winter einen Tapetenwechsel anstreben. Neben Manchester United wurde auch der BVB als möglicher Abnehmer gehandelt. Italienische Medien hatten zudem behauptet, der 24-Jährige könnte gar zum FC Bayern wechseln, sollte im Umkehrschluss Kingsley Coman zum FC Chelsea ziehen. "Bild" hatte die Meldungen anschließend ins Reich der Fabeln verwiesen.

Pulisic lobt Neu-Teammanager Potter

Im Podcast "Indirect" angesprochen auf die immer wieder aufkommenden Spekulationen, gab sich Christian Pulisic nun durchaus offen. "Zurzeit" sei er "voll und ganz zurück beim FC Chelsea", zitiert "Football London", Pulisic sei "fokussiert und bereit", die Saison mit dem Klub aus London zu beenden. Dann schob der Angreifer aber hinterher: "Im Fußball weiß man nie. Dinge können sich schnell ändern und es kann alles passieren."

Auch unter Graham Potter, dem Nachfolger von Thomas Tuchel, hatte sich der Flügelspieler bislang noch keinen Stammplatz im Starensemble des FC Chelsea erkämpfen können. Dennoch fand er nur lobende Worte für den neuen Teammanager: "Die Art, wie er nach seiner Ankunft mit den Spielern kommuniziert hat, hat mich am meisten beeindruckt. Wir hatten einen tollen Start mit ihm."

Beim FC Chelsea steht Pulisic noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Der Klub liegt in der Liga nach 14 Partien auf Platz acht.