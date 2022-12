Ex-Bayern-Star: "Will nicht vergessen, was passiert ist"

IMAGO

Robert Lewandowski traf in der Champions League zweimal auf seinen Ex-Klub FC Bayern

Robert Lewandowski hat in seiner mittlerweile knapp 15-jährigen Profi-Karriere alles erlebt. Beim BVB und beim FC Bayern hat sicher der Pole zu einem der besten Torjäger der Bundesliga-Geschichte geballert, seit Sommer dieses Jahres wagt er beim FC Barcelona eine neue sportliche Herausforderung. Mit Zufriedenheit blickt Lewandowski auf sein bislang Erreichtes zurück.

"Ich erinnere mich genau daran, wo ich mit 16 oder 17 Jahren war und wo ich jetzt bin. Ich weiß, wie wichtig es ist, zu träumen, an die Zukunft zu denken und nicht an dem Ort zu sein, an dem ich gerade bin", so der 34-Jährige jüngst in einem Interview.

Bevor er zu einem der besten Mittelstürmer der Welt wurde, der in der Bundesliga überragende 312 Tore in 384 Spielen erzielte, musste Lewandowski einen beschwerlichen Weg nach oben gehen, wie er selbst betonte: "Ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich weiß, dass der Weg sehr schwierig, sehr lang und auch sehr hart war. Ich genieße jeden einzelnen Moment, vor allem die guten Momente, weil ich weiß, dass es für mich nicht einfach war."

Lewandowski "hat kämpfen müssen"

Der Stürmerstar hatte seine Laufbahn einst beim polnischen Erstligisten Lech Posen gestartet, dort in 58 Erstliga-Spielen 32 Treffer erzielt. In seiner Zeit bei Borussia Dortmund reifte er schließlich zu einem Torjäger der Extraklasse heran, um den FC Bayern schließlich zu unter anderem sieben Deutschen Meisterschaften sowie dem Champions-League-Titel 2020 zu führen.

"Ich habe kämpfen müssen, ich habe viel arbeiten müssen. Und darum kann ich mich erinnern, und ich will nicht vergessen, was passiert ist, denn ich bin immer noch derselbe Mann, der ich war, als ich jung war", führte Lewandowski beim Blick auf seine Vergangenheit weiter aus.

Auch als zweimaliger Weltfußballer legt der polnische Nationalspieler noch immer großen Wert darauf, sich tagtäglich für seine weitere Zeit als Hochleistungssportler zu motivieren: "Ich habe immer noch dieselbe Einstellung wie ich mit 16 oder 17 Jahren, weil ich mich genau daran erinnere, wovon ich damals geträumt habe."

Lewandowski besitzt beim FC Barcelona noch einen laufenden Vertrag bis mindestens 2025.