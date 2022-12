Tinte trocken! Schalke bindet neuen Hoffnungsträger

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Soichiro Kozuki erhält einen Profivertrag beim FC Schalke

Interner Neuzugang für den FC Schalke 04: Nach starken Testspiel-Leistungen hat der japanische Offensivspieler Soichiro Kozuki beim Bundesliga-Schlusslicht seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Von der 5. in die 1. Liga in nur sechs Monaten: Soichiro Kozuki schreibt sein kleines Fußball-Märchen weiter. Am Freitag unterschrieb der 22-Jährige beim FC Schalke 04 einen bis 2025 gültigen Lizenzspielervertrag, der sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch noch um ein Jahr verlängert.

Zuvor hatte der Edeltechniker in der Regionalliga-Auswahl der Königsblauen mit acht Toren und fünf Assists auf sich aufmerksam gemacht.

"Soichiro ist zweikampfstark, bringt eine hohe Dynamik mit und besitzt zudem eine gute Geschwindigkeit", zählte S04-Trainer Thomas Reis die Vorzüge des Youngsters auf.

Zugleich warnte der Chefcoach davor, Kozuki mit Erwartungen zu überfrachten. "Er verfügt unbestritten über großes Talent, steht aber noch am Anfang seiner Karriere. Auch wenn es bereits jetzt den einen oder anderen Vergleich mit großen japanischen Spielern gibt, wollen wir den Druck möglichst von ihm fernhalten und ihn behutsam aufbauen", betonte der 49-Jährige.

Aufsteiger Kozuki will mit dem FC Schalke "den Klassenerhalt schaffen"

Kozuki hatte seine Bewährungschance im Profi-Training zuletzt eindrucksvoll genutzt. In mehreren Testspielen traf der Japaner für die Knappen.

"Ich fühle mich hier auf Schalke sehr wohl und bin für die Chance, die der Verein mir gibt, sehr dankbar. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, um gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen", kündigte der Flügelspieler an.

Erst im Januar war Kozuki nach Deutschland gekommen. Beim damaligen Fünftligisten 1.FC Düren überzeugte der Kreativspieler auf Anhieb und trug seinen Anteil zum späteren Aufstieg bei. Daraufhin schlug der FC Schalke zu.