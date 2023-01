"Stolz und dankbar": FC Bayern bindet Ibrahimovic

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Arijon Ibrahimović verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Offensiv-Juwel Arijon Ibrahimovic vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag bekannt.

"Wir sind sehr glücklich, mit Ari Ibrahimovic verlängert zu haben. Er hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen und wird nun Teil unseres Profikaders sein. Josip Stanišić, Paul Wanner, Johannes Schenk, jetzt Ari: Das sind alles Talente, die wir am FC Bayern Campus ausgebildet haben und von denen wir uns viel versprechen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Ibrahimovic erklärte: "Ich bin sehr stolz und dankbar. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich auf die nächsten Schritte beim FC Bayern."

Seit viereinhalb Jahren beim FC Bayern

Das 17 Jahre alte Top-Talent war 2018 im Alter von 13 vom 1. FC Nürnberg nach München gewechselt.

Insgesamt 48 Pflichtspiele für die U17 und U19 des FC Bayern stehen in seiner Statistik, in denen er 25 Treffer erzielte. Auch für die Münchner U23 in der Regionalliga Bayern kam Ibrahimovic bereits zum Einsatz.

Im Trainingslager in Katar in der vergangenen Woche zählte er zum Profi-Kader unter Trainer Julian Nagelsmann. Dieser berief ihn zudem schon dreimal in seinen Spieltagskader. Das Debüt des Youngsters steht allerdings noch aus.

FC Bayern: Ibrahimovic-Deal mit Verzögerung perfekt

"Bild" hatte bereits vor Weihnachten von Ibrahimovics angeblicher Unterschrift berichtet. Neben seiner Familie sollen auch Berater Michael Richter sowie Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe vor Ort gewesen sein, hieß es damals.

Nun dauerte es aber doch noch einige Wochen, bis der Deal perfekt gemacht wurde.

Ibrahimovic ist trotz seines klangvollen Namens nicht verwandt mit Superstar Zlatan Ibrahimovic von Italiens Meister AC Milan.

Seine Wurzeln hat der Hoffnungsträger des FC Bayern im Kosovo. Er absolvierte allerdings Länderspiele für Deutschlands U16, U17 und U18.