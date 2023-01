BVB drängt auf Transfer von Spanien-Talent

IMAGO/900/Cordon Press

Iván Fresneda spielte vier Jahre in der Jugend von Real - und ab Sommer für den BVB?

Trotz der Verpflichtung von Julian Ryerson hat Borussia Dortmund die Suche nach einem weiteren neuen Rechtsverteidiger noch nicht beendet. Schon vor Wochen war ein spanisches Talent in den Fokus des BVB gerückt, der den Druck nun erhöht.

Borussia Dortmund musste reagieren. Nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Thomas Meunier sahen sich die BVB-Bosse gezwungen, auf der Position des Rechtsverteidigers einen Ersatz zu verpflichten. Die Wahl fiel auf den Norweger Julian Ryerson, der von Union Berlin nach Dortmund wechselte und einen Vertrag bis 2026 unterschrieb.

Damit sind die Personalplanungen aber noch nicht abgeschlossen. Schließlich steht im Sommer ein größerer Umbruch bevor. Der auslaufende Vertrag von Ergänzungsspieler Felix Passlack wird nicht verlängert. Ob der nicht frei von Kritik spielende Meunier bei den Schwarz-Gelben bleibt, ist ebenfalls ungewiss.

Mit Niklas Süle, Emre Can und Marius Wolf stehen zwar drei Spieler im Kader, die rechts in der Viererkette aushelfen können, eine 1A-Option bilden sie allerdings nicht. Daher hat der BVB die Fühler nach Iván Fresneda ausgestreckt.

BVB will Fresneda - große Konkurrenz aus England

Der 18-Jährige steht aktuell beim spanischen Erstligisten Real Valladolid unter Vertrag. In dieser Saison stieg der gebürtige Madrilene zu den Profis auf und avancierte nach kurzer Anlaufzeit zum Stammspieler. Neun Einsätze stehen in dieser Spielzeit zu Buche.

Einem Bericht von "Sky Sports" zufolge drängt der BVB mittlerweile auf die Verpflichtung des Defensivtalents. Die Gründe liegen auf der Hand: Fresneda weckt das Interesse zahlreicher Top-Klubs, die Konkurrenz ist immens. So berichtet "Sky Sports" ebenso, dass Vertreter des Spaniers am vergangenen Wochenende in London weilten, um Gespräche mit Premier-League-Vereinen zu führen.

Der FC Arsenal und Newcastle United gelten demnach als Interessenten. Ein nicht namentlich genannter englischer Verein hat sogar schon ein erstes Angebot vorbereitet, heißt es.

Valladolid würde den Youngster gerne halten, würde aber bei einer entsprechenden Summe einwilligen. Fresnedas Vertrag ist noch bis 2025 gültig. Ein Transfer im kommenden Sommer würde entsprechend kostspielig werden.