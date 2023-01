Medien: FC Bayern trifft Gnabry-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serge Gnabry sorgt beim FC Bayern für Diskussionen

Der Paris-Ausflug von Serge Gnabry sorgt beim FC Bayern für Ärger. Einem Medienbericht zufolge muss der Nationalspieler aber nicht blechen.

Laut "Bild" hat sich Gnabry am Mittwochnachmittag bei einem Gespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic für sein Verhalten entschuldigt. Der FC Bayern wird auf eine Geldstrafe für den 27-Jährigen verzichten, schreibt die Boulevardzeitung.

Zwischen den ersten beiden Bundesliga-Begegnungen des neuen Jahres hatte Gnabry einen Kurztrip nach Paris unternommen, um der Fashion Week in Frankreichs Hauptstadt beizuwohnen.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln hatte Münchens Sportvorstand Salihamidzic mit deutlichen Worten auf die Aktion reagiert.

Kritik an Gnabry: "Das ist amateurhaft"

"Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag. Genau das, was nicht Bayern München ist", ärgerte sich der Bayern-Funktionär. Ein freier Tag sei dazu da, "um sich auszuruhen, um dann im nächsten Spiel wieder Gas geben zu können", so Salihamidzic.

Der FC Bayern präsentiert sich nach der langen WM-Pause noch nicht wieder in Topform. Durch die beiden Unentschieden gegen RB Leipzig (1:1) und den 1. FC Köln (1:1) ist der Vorsprung in der Fußball-Bundesliga etwas geschmolzen.

"Es ist höchste Zeit, dass wir umschalten und verstehen, dass es um die Meisterschaft geht", betonte Salihamidzic nach der zweiten Punkteteilung binnen weniger Tage.

Kimmich appelliert an Bayern-Kollegen

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich wurde nach dem Rückschlag gegen den 1. FC Köln ebenfalls deutlich.

"Wir müssen sicher darüber reden, was die Herangehensweise, die Bereitschaft und unsere Einstellung angeht", klagte der 27-Jährige gegenüber "Sat1".

Problematisch seien nicht "Taktik, Technik oder Fitness" gewesen, sondern das generelle Engagement, legte Kimmich nach: "Und ich erwarte, dass wir das relativ schnell geändert bekommen."

Am Samstag (18:30 Uhr) trifft der FC Bayern auf Eintracht Frankfurt.