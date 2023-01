Düsseldorf gewinnt packenden Schlagabtausch

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Die Fortuna startete erfolgreich ins Jahr 2023

Fortuna Düsseldorf hat zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen vorsichtigen Blick auf die Aufstiegsplätze riskiert. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Daniel Thioune besiegten die Rheinländer den 1. FC Magdeburg mit 3:2 (2:1) und verringerten den Rückstand auf den Relegationsrang vorerst auf vier Punkte.

Dawid Kownacki mit einem Doppelpack (9. und 34.) und Shinta Appelkamp (84.) erzielten die Tore für den ehemaligen Bundesligisten, der das Ziel Aufstieg trotz des enttäuschenden siebten Platzes in der Winterpause noch nicht aufgegeben hatte. Moritz Kwarteng (6. und 59.) traf für Aufsteiger Magdeburg ebenfalls doppelt.

Kownacki stand schon in den ersten Minuten im Mittelpunkt. Der Pole wurde an der Strafraumgrenze von Cristiano Piccini von den Beinen geholt, Schiedsrichter Frank Willenborg entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter - Kownacki trat selbst an und schoss am Tor vorbei (5.). Keine Minute später ging Magdeburg in Führung, als in der Fortuna-Abwehr Chaos herrschte.

Nach einer Ecke von Appelkamp machte Kownacki per Kopf seinen Fehlschuss wieder gut und glich nur drei Minuten später aus. Kurz vor seinem Führungstreffer strich sein Kopfball ebenfalls nach Eckball am linken Pfosten vorbei. Sekunden später traf der 25-Jährige nach einem Fehler von Daniel Heber.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Düsseldorf seine Überlegenheit zunächst nicht, Magdeburg glich aus. Doch am Ende jubelte die Fortuna.