"Es nervt brutal": FC Bayern hadert nach Rückschlag

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der FC Bayern wartet auf den ersten Sieg in 2023

Die Ergebniskrise des FC Bayern spitzt sich nach dem dritten Remis in Serie zu. Thomas Müller offenbarte nach der Punkteteilung gegen Eintracht Frankfurt, wie sehr die Sieglos-Serie den Rekordmeister wurmt.

Trotz einer zwischenzeitlichen Führung musste sich der FC Bayern im Duell mit Eintracht Frankfurt letztlich mit einem 1:1 begnügen - zum dritten Mal in Folge. Durch den erneuten Rückschlag schmilzt der Vorsprung in der Fußball-Bundesliga weiter zusammen.

"Natürlich sind wir unzufrieden und es nervt brutal", gestand Thomas Müller nach Spielende bei "Sky". Im Vergleich zu den beiden vorherigen Spielen durfte der Nationalspieler gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an ran. Doch auch der 33 Jahre alte Routinier konnte das nächste Münchner Remis nicht verhindern.

"Wir können unseren Wutmotor anwerfen und das versuchen wir auch, aber wir haben auch nicht gegen Bundesliga-Laufkundschaft gespielt", war Müller um eine Einordnung bemüht: "Wenn heute nicht mehr drin war, müssen wir die Gründe schlucken."

FC Bayern vor wegweisenden Wochen

"Haltung und Einstellung" seien im Duell mit Eintracht Frankfurt "ganz ordentlich" gewesen. "Sicherlich haben wir uns heute diesen Knotenplatzer gewünscht, aber Frankfurt hat es uns schwer gemacht, sie waren defensiv sehr kompakt. Wir müssen weitermachen, sind zwar noch Tabellenführer, aber der Vorsprung schmilzt", mahnte Müller.

Zeit zum Ausruhen bleibt dem FC Bayern kaum: Bereits am Mittwoch (20:45 Uhr) steht das Pokal-Achtelfinale beim 1. FSV Mainz 05 an. Anschließend geht es in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (5. Februar) weiter.

"Wir müssen das analysieren, versuchen, wieder über die Emotionalität zu kommen und am Ende alles auf dem Platz geben, was wir drin haben. Mehr war es noch nie und mehr wird es auch nie sein", sagte Müller mit Blick auf die kommenden Wochen.

Teamkollege Matthijs de Ligt forderte: "Wir müssen besser werden. Wir sind Bayern München und da kannst du nicht dreimal hintereinander unentschieden spielen."