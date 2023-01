Warum wechselt Joao Cancelo von ManCity zum FC Bayern?

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Joao Cancelo steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Joao Cancelo von Manchester City gelingt dem FC Bayern kurz vor dem Deadline Day offenbar ein echtes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt.

Was verspricht sich der deutsche Rekordmeister von dem Außenverteidiger, über dessen Wechsel an die Isar zahlreiche Medien übereinstimmend berichten? Warum lässt ManCity die Stammkraft ziehen? Und was sind Cancelos Stärken und Schwächen? sport.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Münchner Transfer-Coup.

Was verspricht sich der FC Bayern von Joao Cancelo?

Bislang bildeten Benjamin Pavard, Josip Stanisic und Noussair Mazraoui das Rechtsverteidiger-Trio beim deutschen Rekordmeister.

Zwar präsentierte sich Pavard in dieser Spielzeit als recht solide Option, hat besonders offensiv aber seine Probleme.

Ähnlich sieht es bei Stanisic aus. Dieser bekam beim Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt den Vorzug vor dem französischen Nationalspieler, wirklich überzeugen konnte aber auch der kroatische WM-Fahrer nicht.

Mazraoui hat nach seiner Corona-Erkrankung während der WM mit einer Herzbeutel-Entzündung zu kämpfen. Der 25 Jahre alte Marokkaner ist offensiv stärker als Pavard und Stanisic, wird aber noch einige Wochen lang ausfallen.

Cancelos Verpflichtung ergibt vor diesem Hintergrund durchaus Sinn. Der Portugiese bringt die zuletzt vermisste Offensiv-Power für die rechte Seite mit.

Zudem könnte seine Verpflichtung schon ein Vorgriff auf den drohenden Abgang von Pavard im Sommer sein. Dessen Vertrag an der Säbener Straße läuft aus. Mit dem FC Barcelona und Real Madrid stehen zwei mögliche Abnehmer bereits parat.

Warum gibt Manchester City Joao Cancelo an den FC Bayern ab?

Cancelo gehörte in dieser Saison lange zu den absoluten Dauerbrennern bei ManCity unter Teammanager Pep Guardiola. 26 Pflichtspiele stehen in seiner Statistik.

In den letzten drei Partien setzte Guardiola aber gar nicht mehr auf Cancelo, der wegen der Suspendierung von Benjamin Mendy zumeist als Linksverteidiger zum Einsatz kam.

Englische Medien machen dafür das problematische Verhältnis zwischen dem spanischen Star-Coach und seinem Schützling verantwortlich. Spannungen soll es bereits zu Beginn von Cancelos Zeit in Manchester 2019 gegeben haben. Diese wurden zwischenzeitlich beigelegt, brachen aber nun wohl neu auf.

Zuletzt übte Guardiola sogar öffentliche Kritik an Cancelos Ausstrahlung im Training. "Du kannst mit einer schlechten Körpersprache nicht gut spielen. Manchmal wählst du die Spieler für die Startelf, die den glücklichsten Eindruck machen", erklärte der 52-Jährige in einer Medienrunde.

Anscheinend war die Situation so verfahren, dass City sie nun mit dem Transfer zum FC Bayern auflöste.

Cancelo wechselt offenbar zunächst auf Leihbasis bis Saisonende nach München. Danach existiert laut "Bild" eine Kaufoption in Höhe von knapp 80 Millionen Euro.

Was sind die Stärken und Schwächen von Joao Cancelo?

Die größte Stärke Cancelos ist wohl seine Flexibilität. Er kann sowohl in der Viererkette als auch in der Fünferkette auf den Außenpositionen zum Einsatz kommen - und das auf beiden Seiten.

Cancelo verfügt über einen großen Offensivdrang. Er sucht oftmals den direkten Weg in den Strafraum oder schließt nach einem kurzen Schlenker nach innen sogar selbst ab. Neun Treffer und 22 Vorlagen in 154 Pflichtspielen für ManCity sprechen eine deutliche Sprache.

Auch im Dribbling verfügt Cancelo über außergewöhnliche Fähigkeiten, die bei Außenverteidigern eher selten zu finden sind. Dazu kommt eine auch durch das Training unter Guardiola geschulte Ballsicherheit.

Defensiv weiß der 27-Jährige ebenfalls zu überzeugen. Sein starkes Spielverständnis ist genauso hervorzuheben wie seine Positionierung im Raum.

Schwächen offenbart Cancelo zuweilen gegen quirlige und trickreiche Gegenspieler. Zwar verfügt er über gute Fähigkeiten im defensiven Eins-gegen-Eins. Bei schnellen Richtungswechseln der Angreifer hat er aber immer wieder Probleme.

Jannis Bartling