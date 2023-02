Rummenigge fordert "die richtigen Konsequenzen"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Ehemaliger Vorstandschef des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge

Jahrelang führte Karl-Heinz Rummenigge den FC Bayern als Vorstandschef. Inzwischen ist der 67-Jährige Teil der DFB-Taskforce, die das erneute Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM aufarbeiten soll. Dass es nach dem frühen Scheitern in Katar Kritik an Bundestrainer Hansi Flick gab, verwundert Rummenigge nicht.

"Wenn du in der Gruppenphase rausfliegst, gibt es Kritik an jedem: vom Platzwart bis zum Präsidenten. Das ist normal und dann auch berechtigt", sagte der Europameister von 1980 im Interview mit dem Portal "t-online".

Nun müssten "die richtigen Konsequenzen" gezogen wurden, so Rummenigge: "Was wir unbedingt besser machen müssen, ist die Arbeit im Nachwuchs-Campus - das gilt für alle Bundesligaklubs."

In diesem Zusammenhang nahm der langjährige Funktionär des FC Bayern auch die Spieler in die Pflicht. "Wir brauchen eine Mannschaft, die wieder gierig auf Erfolg ist. Das kann sie jetzt in den Freundschaftsspielen hoffentlich schon unter Beweis stellen. Jeder, der ins Team berufen wird, muss dafür sorgen, dass da jetzt wieder ein anderer Zug reinkommt", forderte Rummenigge.

Karl-Heinz Rummenigge sieht sich nicht als Repräsentant des FC Bayern

Als Repräsentant des FC Bayern sieht sich Rummenigge bei seiner Arbeit in der DFB-Taskforce nicht mehr. "Ich habe ja kein offizielles Amt mehr", meinte Rummenigge: "Deshalb habe ich Aki Watzke direkt gesagt: 'Ihr müsst den Oliver Kahn dazunehmen. Es muss jemand vom FC Bayern dabei sein'."

Schließlich müssten "auch die Klubs jetzt geschlossen hinter der Mannschaft stehen, die für das große Ziel EM auf Kurs gebracht werden muss", erklärte Rummenigge.

Rudi Völler fungiert bei diesem Vorhaben als neuer Sportdirektor des Verbands. "Rudi ist ein Lottogewinn für den DFB und die Nationalelf", zeigte sich Rummenigge vom Nachfolger von Oliver Bierhoff überzeugt: "Er hat Fußball-Know-how und selbst auf höchstem Niveau gespielt. Er ist der beste Partner, den sich der Trainer Hansi Flick jetzt wünschen kann."