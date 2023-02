Watzke als BVB-Mahner: "Wird auch wieder Rückschläge geben"

IMAGO/Inderlied/Kirchner-Media

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Der Start in das neue Kalenderjahr hätte aus Sicht von Borussia Dortmund nicht besser laufen können. Alle vier Bundesliga-Spiele wurden seit dem Restart im Januar gewonnen, sechs Zähler auf den FC Bayern gutgemacht. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt und gibt dennoch einmal mehr den Chef-Mahner bei den Schwarz-Gelben.

In den Wochen vor der WM-Pause hatte Borussia Dortmund noch ziemliche Schwierigkeiten im deutschen Fußball-Oberhaus, fiel nach einer derben 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach sogar auf den sechsten Tabellenplatz zurück.

Mittlerweile hat sich der BVB mit vier Siegen am Stück wieder erholt und befindet sich mitten im Meisterrennen.

"Wichtig ist für mich, dass die handelnden Personen bei uns die Lage richtig einschätzen und bewerten können. Und zur Entwicklung einer Mannschaft gehören eben auch Rückschläge", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", warum er auch im Spätherbst 2022 ziemlich gelassen blieb, als die Resultate in der Bundesliga ausblieben.

Der Dortmunder Klubboss mahnte nach dem vierten Liga-Sieg in 2023 zudem, dass er die ein oder andere Ergebnisdelle in der laufenden Spielzeit weiterhin eingeplant habe: "Bei bei aller Qualität, die wir in unserem Kader haben: Rückschläge wird es trotz der tollen Serie momentan sicher auch wieder geben."

Bei Adeyemi habe sich laut Watzke etwas verändert

Besonders hervor tun sich in den ersten Wochen seit dem Bundesliga-Restart die BVB-Stars und Nationalspieler Julian Brandt und Karim Adeyemi. Für beide freut sich Aki Watzke, wie der 63-Jährige ausführte.

"Er hat sich den Erfolg und das konstant hohe Niveau erarbeitet", meinte der Marsberger über Brandt, der zuletzt sogar als Traumtorschütze gegen den SC Freiburg in Erscheinung trat.

Über Teamkollege Adeyemi, der im neuen Kalenderjahr seine ersten beiden Bundesliga-Tore für den BVB erzielte, fand Watzke sogar noch stärkere Worte: "Das sich da etwas verändert, konnte man schon im Trainingslager in Marbella beobachten. Wie beherzt er sich auch defensiv einbringt - da wird man dann am Ende eben auch belohnt."