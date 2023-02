IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB und der VfL Bochum trafen zuletzt im November in der Bundesliga aufeinander

Es ist das kleine Revierderby, welches am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr) einen weiteren heißen Pokalabend verspricht: Der gastgebende VfL Bochum trifft im Ruhrstadion auf Borussia Dortmund, will gegen den großen Nachbarn dabei für eine Überraschung im DFB-Pokal sorgen. Wo läuft das Achtelfinale zwischen dem VfL und dem BVB live im Fernsehen und Stream?

Im eigenen Wohnzimmer tritt der VfL Bochum aktuell mit großem Selbstvertrauen auf. Nicht weniger als fünf Heimsiege hat die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch in der Bundesliga zuletzt gefeiert und sich so auf den 15. Tabellenplatz vorgearbeitet.

Mit einer durchaus breiten Brust soll es jetzt in den Pokalfight gegen Borussia Dortmund gehen. Der BVB reist als Favorit zum Nachbarn nach Bochum, peilt in dieser Saison nichts weniger als den sechsten Pokalsieg der Vereinsgeschichte an.

Mit der richtigen Mischung aus mutigen Offensivaktionen und defensiver Stabilität wollen die Bochumer gegen den großen Reviernachbarn für die Überraschung sorgen und versprechen einen heißen Pokalfight.

Wo gibt es das Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund live im Fernsehen und Stream zu sehen?

Hier läuft VfL Bochum vs. BVB live im Free-TV und Stream