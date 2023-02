FC Schalke 04 verpflichtet Top-Talent von Bayer Leverkusen

Fotografie73 via www.imago-images.de

Zaid Amoussou-Tchibara wechselt zum FC Schalke 04

Dass in den Kassen des FC Schalke 04 gähnende Leere herrscht, ist kein Geheimnis, dass der Klub deswegen künftig vermehrt auf die Spieler aus der renommierten Knappenschmiede setzen will, ist ebenfalls bekannt. Mit dem Transfers eines echten Toptalents ist S04 in dieser Hinsicht nun ein echter Coup gelungen.

Zaid Amoussou-Tchibara verlässt Bayer Leverkusen und schließt sich im kommenden Sommer dem Nachwuchs des FC Schalke 04 an. Das verkündeten die Knappen am Donnerstag. Der 16-jährige Angreifer ist als Neuzugang für die U19 der Königsblauen eingeplant.

"Zaid ist ein Stürmer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist", wird Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, beim FC Schalke 04 auf der Homepage des Klubs zitiert. "Wir sind stolz darauf, dass er in die Knappenschmiede wechselt und hier ab der kommenden Spielzeit seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird."

Amoussou-Tchibara glänzt derzeit in der B-Jugend-Bundesliga West bei der U17 von Bayern Leverkusen, die er auch als Kapitän aufs Feld führt. In sieben Einsätzen erzielte der Deutsch-Togolese bereits elf Treffer und bereitete drei weitere vor. Zudem stand er einmal für die U19 der Werkself auf dem Rasen.

Talente-Transfers für den FC Schalke 04 keine leichte Aufgabe

Leverkusens Nachwuchs liegt in der West-Staffel mit 25 Punkten aktuell auf Rang vier knapp hinter der U17 des BVB (26 Punkte). An der Spitze sind Arminia Bielefeld (32 Punkte) und der FC Schalke 04 (34 Punkte) schon ein Stückchen enteilt.

Dass ein Transfer auch auf Talente-Ebene kein Selbstläufer für den FC Schalke 04 ist, betonte Schober zuletzt im Interview mit der "WAZ".

"Wenn es nur um das Finanzielle gehen würde, hätten wir im Vergleich zu anderen Nachwuchsleistungszentren kaum eine Chance. Da werden teilweise Wahnsinns-Summen bezahlt", so der Ex-Torhüter. Stattdessen punkte man damit, dass die Knappenschmiede neben vielen Topstars reihenweise Spieler hervorgebracht hat, die Fuß im Profi-Geschäft fassen konnten.