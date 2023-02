Thomas Tuchel will angeblich den FC Bayern übernehmen

IMAGO/Mark Pain

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel wurde mehrfach beim FC Bayern gehandelt

Zwischen Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain soll es noch keine Verhandlungen über eine Rückkehr auf den Trainerposten geben. Zudem ist das Wunschziel des früheren BVB-Coaches angeblich eigentlich ein anderes: der FC Bayern.

Wie der französische Journalist Loic Tanzi berichtet, liebäugelt Thomas Tuchel mit dem Trainerjob beim FC Bayern.

Der im vergangenen September beim FC Chelsea entlassene Ex-BVB-Trainer habe das Ziel, wieder bei einem Top-8-Klub Europas anzuheuern, erklärte Tanzi in einer Talk-Sendung von "L’Équipe". "Er schaut sich auch an, was bei Real Madrid passiert", sagte der Reporter.

Beim FC Bayern war Tuchel in der Vergangenheit bereits mehrfach gehandelt worden. Seine Chancen, den deutschen Rekordmeister zu übernehmen, stehen aktuell aber wohl nicht gut.

FC Bayern: Rückendeckung für Julian Nagelsmann

Zwar ist Julian Nagelsmann wegen der schwankenden sportlichen Leistungen seiner Mannschaft und seiner teilweise unglücklichen Außendarstellung nicht frei von Kritik. Die Klub-Führung stellte sich aber jüngst ohne Wenn und Aber hinter den 35 Jahre alten Übungsleiter.

"Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber "Sport Bild".

Tuchel sur le retour au PSG ? 🤔



L'éclairage de notre journaliste @Tanziloic : "Il y a eu des discussions, mais il n'y a aucune négociation. Pour l'instant, le PSG ne pense pas à se séparer de Christophe #Galtier. " ⬇️#EDG pic.twitter.com/9vW8YVRD7I — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) 21. Februar 2023

Auch Vorstandschef Oliver Kahn verteidigte Nagelsmann und nahm stattdessen die Profis in die Pflicht. Sie müssten nun zeigen, "dass sie Bayern München sind", forderte der frühere Torwart-Titan.

Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer ergänzte: "Ich höre von den Spielern, der Trainer arbeitet sehr konzeptionell und strukturiert. Er bringt neue Ideen ins Team und bereitet die Mannschaft auf unterschiedliche Spielsituationen vor."

Er habe in seiner eigenen beruflichen Laufbahn gelernt, "wie man mit den Erfahrungen wächst, und Julian hat schon bewiesen, wie schnell er sich auf höchstem Niveau weiterentwickelt", so der ehemalige CEO des Sportartikelherstellers Adidas.

Kehrt Thomas Tuchel zu PSG zurück?

Unabhängig davon nehmen aber die Spekulationen um Tuchels Zukunft immer mehr Fahrt auf.

Eine mögliche Rückkehr zu Paris Saint-Germain ist laut Loic Tanzi allerdings weniger konkret als zuletzt berichtet.

Es soll zwar Kontakt zwischen den Parteien, bislang aber keine konkreten Verhandlungen gegeben haben. Aktuell denke PSG (noch) nicht daran, sich vom umstrittenen Coach Christophe Galtier zu trennen.

Tuchel hatte Ende 2020 seinen Hut in Paris nehmen müssen, soll im Verein aber noch viele Fürsprecher haben. Englische Medien vermeldeten, er könne sich ein Comeback an der Seine unter gewissen Bedingungen vorstellen.