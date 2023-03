Nach 15 Jahren: Urgestein verlässt den FC Bayern

KH via www.imago-images.de

Carina Wenninger kehrt dem FC Bayern den Rücken

15 Jahre lang bewies die österreichische Fußball-Nationalspielerin Carina Wenninger ihr Glück beim FC Bayern, absolvierte über 303 Einsätze für das Frauen-Team der Münchner und gewann dabei dreimal die deutsche Meisterschaft sowie einmal den DFB-Pokal. Nun kehrt sie dem amtierenden Vizemeister den Rücken.

Im Sommer 2022 bat Wenninger den FC Bayern bereits darum, eine Leihe bei der AS Rom antreten zu dürfen, um noch einmal eine andere Seite des Fußballgeschäfts erfahren zu können. Der Klub entsprach dem Wunsch seiner Spielerin.

Nun ist klar: Wenninger wird "auf eigenen Wunsch" nicht in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehren. Das bestätigte der FC Bayern am Donnerstag. Das man Wenninger keine Steine in den Weg legt, liegt wohl auch an den Verdiensten der Verteidigerin im Trikot der FCB-Frauen.

"Carina ist nicht nur eine langjährige und verdiente Spielerin bei den FCB-Frauen, sondern auch eine großartige Persönlichkeit mit tollem Charakter, die sich immer für den FC Bayern ausgesprochen und die Werte des Vereins gelebt hat. Sie war in all den Jahren sowohl auf als auch neben dem Platz eine Teamplayerin und ist ein großes Vorbild für junge Nachwuchsspielerinnen. Carina Wenninger und der FC Bayern: Das war eine intensive und erfolgreiche Zeit, die unvergessen bleibt", erklärt Karin Danner, die Abteilungsleiterin FC Bayern Frauen, bei der offiziellen Bekanntgabe des Abgangs auf "fcbayern.com".

FC Bayern eine zweite Heimat

Wenninger selbst hob hervor, dass München zu ihrer "zweiten Heimat" geworden wäre und sie kaum in Worte fassen könne, welche "besondere Rolle der FC Bayern" in ihrem Leben einnehme. Besonders dankbar sei sie dem Bundesliga-Klub, dass man ihr vor der Saison ermöglichte, noch einmal für "einen Top-Klub im Ausland" spielen zu können.

In der Roma habe sie einen Arbeitgeber gefunden, "bei dem trotz maximalen Erfolgsanspruchs die familiären Werte eine ähnlich wichtige Rolle wie beim FC Bayern spielen. Aus diesem Grund fühle ich mich aktuell auch sehr wohl in Italien. Und wie es oft so ist, wenn man den Schritt aus einer gewohnten Umgebung hinaus macht: Es öffnen sich neue Horizonte. Mir ist in den vergangenen Wochen bewusst geworden, dass ich den FC Bayern so in Erinnerung behalten möchte, wie zu dem Zeitpunkt, als ich ihn verlassen habe", begründet Wenninger ihren Abschied aus München.

Zur ursprünglich geplanten Rückkehr komme es daher nicht, sie werde stattdessen den "nun eingeschlagenen Weg fortzusetzen und offen für all die Möglichkeiten zu sein, die sich mir nun eröffnen".