Alonso versichert: "Ich werde mich kontrollieren"

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Xabi Alonso ist mit Bayer Leverkusen in der Europa League gefragt

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso will im Hexenkessel von Budapest seine Emotionen zügeln, um bei einem möglichen Weiterkommen in der Europa League nicht gesperrt zu sein.

"Ich werde mich kontrollieren, damit ich keine Karte bekomme", sagte der Spanier am Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel bei Ferencváros Budapest am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL+). Der ungarische Meister verlegte das Spiel in die knapp 70.000 Zuschauer fassende Puskás Aréna. Diese wird wohl ausverkauft sein, es wird eine hitzige Stimmung erwartet.

"Das Wichtigste ist, dass wir überhaupt das Viertelfinale erreichen. Und wenn wir es tun, werde ich hoffentlich nicht gesperrt sein", sagte Alonso, der in der Champions-League-Vorrunde gegen Atlético Madrid sowie im Hinspiel jeweils eine Gelbe Karte gesehen hat. Nach der dritten Verwarnung wäre er für ein Spiel gesperrt. Bayer hat das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.