Schalke-Youngster Aydin hat die Premier League im Blick

IMAGO/TEAM2sportphoto

Schalke-Youngstar Aydin könnte sein Debüt für die Türkei feiern

Mehmet-Can Aydin spielt bei Schalke 04 eine grundsolide Saison. Bei den Königsblauen kam der 21-Jährige in der laufenden Saison bisher 14-mal, meist auf der Position des Rechtsverteidigers, zum Einsatz und könnte nun sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft geben.

Stefan Kuntz, seit Mitte September 2021 Trainer der Türkei, nominierte Aydin für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Armenien (25. März) und Kroatien (28. März).

Erst vor rund einer Woche war offiziell geworden, dass sich Aydin für die Türkei und gegen die DFB-Elf entschieden hat, obwohl er von der U15 bis zur U20 für die Jugendnationalmannschaften Deutschlands auf dem Platz stand.

Wechsel in die Türkei für Schalke-Youngster Aydin kein Thema

In der türkischen Zeitung "Hürriyet Spor Arena" zeigte sich Aydin voller Vorfreude über sein bevorstehendes Debüt: "Darüber, dass Stefan Kuntz und mein großer Bruder Hamit (Altintop; Anm. d. Red.) mir die große Chance gegeben haben, bin ich sehr glücklich. Meine Familie und meine Freunde sind alle sehr glücklich. Für uns alle ist das eine sehr große Ehre."

"Vor allem ist es eine große Ehre für mich für die Türkei zu spielen", so der Schalker weiter.

Die Liebe zur Türkei ist groß, trotzdem will er in der Zukunft nicht zu einem großen Verein in der türkischen Süper Lig wechseln. Er fühle sich momentan auf Schalke sehr wohl, auch weil er das Vertrauen von Trainer Thomas Reis bekomme.

Aydin hat englische Premier League fest im Blick

Mit Schalke 04 will Aydin, der im Sommer 2014 von der Gladbacher Jugend in die "Knappenschmiede" wechselte und seither alle Jugendteams in Gelsenkirchen durchlief, unbedingt den Abstieg verhindern.

Seine weiteren Karriereweg hat der 21-Jährige indes schon im Kopf: "Ich möchte mich im europäischen Fußball beweisen, um mich noch weiter zu verbessern. Mein Ziel ist es, eines Tages in der Premier League zu spielen."

Ein ambitioniertes Ziel, das mit seinem Debüt in der türkischen Nationalmannschaft aber durchaus einen kleinen Schritt näherkommen könnte.