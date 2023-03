Enthüllt! So teuer wird Tom Krauß für den FC Schalke 04

IMAGO/Gabriel Boia

Tom Krauß (l.) ist Stammspieler beim FC Schalke 04

Tom Krauß ist im zentral-defensiven Mittelfeld des FC Schalke 04 absolut gesetzt. Der Youngster stand in allen 25 Bundesliga-Partien der Königsblauen in der Startelf - das schaffte ansonsten nur Routinier Maya Yoshida. Schalke will seinen Leihspieler von RB Leipzig unbedingt über den Sommer hinaus halten. Jetzt scheint auch klar, zu welchen Konditionen das möglich wäre.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg will erfahren haben, zu welchen sportlichen und finanziellen Bedingungen es dem FC Schalke möglich wäre, den deutschen U21-Nationalspieler fest von RB Leipzig zu verpflichten. Bei den Sachsen steht Krauß nach dem Leih-Ende in Gelsenkirchen noch bis 2025 unter Vertrag

Laut dem Medienbericht ist die erste Bedingung für einen festen Transfer ins Ruhrgebiet, dass der FC Schalke 04 die Klasse hält. Derzeit rangieren die Knappen auf dem vorletzten Tabellenplatz, sind aber in Schlagdistanz zum Rettenden Ufer.

Tom Krauß ist im Mittelfeld des FC Schalke 04 unumstritten

Im Sommer würde dann eine feste Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro für Krauß fällig, dafür würde er langfristig bis 2027 in Gelsenkirchen unterschreiben. Hinzu kommen laut "Sky" mögliche Bonuszahlungen von bis zu 1,5 Millionen Euro. 500.000 Euro sind als Leihgebühr für die laufende Saison bereits nach Leipzig geflossen.

Der Spieler selbst soll mittlerweile entschlossen sein, seine sportliche Karriere auch in der kommenden Saison auf Schalke fortzusetzen. Entsprechend will der Stammspieler auch weiterhin mit Leistung vorangehen, um das Saisonziel Klassenerhalt mit Königsblau zu erreichen.

Dass es für den 21-Jährigen noch einmal zurück zu den Roten Bullen geht, scheint in weite Ferne gerückt. Für RB Leipzig hatte Tom Krauß einst in der Saison 2019/2020 als Teenager in der Bundesliga debütiert, anschließend noch zwei Jahre lang für den 1. FC Nürnberg ebenfalls auf Leihbasis in der 2. Bundesliga gespielt.

Bei S04 ist der in der laufenden Saison sowohl unter Thomas Reis als auch unter Vorgänger Frank Kramer unumstrittener Stammspieler im Mittelfeld.