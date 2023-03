Medien: Gladbach will Ex-BVB-Leihgabe als Thuram-Ersatz

IMAGO/ SSC Napoli v AZ Alkmaar

Ex-BVB-Stürmer Vangelis Pavlidis (l.) hat das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt

Dass Marcus Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen wird, ist längst klar. Die Suche nach einem Nachfolger für den Top-Torschützen könnte sich allerdings auf Grund mangelnder finanzieller Möglichkeiten schwierig gestalten. Nun sollen die Fohlen aber fündig geworden sein. Laut einem Medienbericht aus Griechenland soll ein ehemaliges BVB-Talent bei Gladbach auf dem Zettel stehen.

Wie das Online-Portal "Sportime" berichtet, befinden sich die Rheinländer im Kreis der Vereine, die Interesse an Vangelis Pavlidis zeigen. Der Mittelstürmer geht seit 2021 für AZ Alkmaar auf Torejagd und erzielte in dieser Saison bereits elf Treffer in nur 18 Spielen in der niederländischen Eredivisie. Im Sommer will der 24-Jährige nach Informationen der griechischen Sportseite nun den nächsten Schritt machen.

Neben der Borussia soll auch Villarreal an einer Verpflichtung des griechischen Nationalspielers interessiert sein. "Sportime" will erfahren haben, dass das Gelbe Uboot Pavlidis als eine von drei Transfer-Prioritäten ausgemacht hat und die Entwicklung des kopfballstarken Stürmers bereits seit mehreren Wochen intensiv verfolgt. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, heißt es weiter.

Gladbach bei Ex-BVB-Stürmer chancenlos?

Was gegen einen Wechsel in die Bundesliga spricht: Pavlidis ist noch bis 2025 an Alkmaar gebunden. Einen Abgang ihres erfolgreichsten Stürmer wird sich der niederländische Spitzenklub gut bezahlen lassen wollen. Im Gespräch ist eine Ablöse von etwa zehn Millionen Euro. Eine Summe, die Gladbach nach derzeitigem Stand wohl nicht aufbringen könnte.

Sollte der Grieche wider erwarten doch den Weg nach Gladbach finden, wäre es für ihn bereits der dritte Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen. Als 17-Jähriger kam Pavlidis in die Akademie des VfL Bochum. Ein Durchbruch in der Profimannschaft des damaligen Zweitligisten blieb ihm jedoch verwehrt, weshalb er 2018 für ein Jahr zur zweiten Mannschaft des BVB verliehen wurde.

Dort überzeugte er in 32 Einsätzen in der Regionalliga mit sieben Treffern und vier Vorlagen. Seinen endgültigen Durchbruch im Profifußball feierte Pavlidis dann aber erst bei Willem II in der Eredivisie, von wo aus er nach Alkmaar weiterzog.