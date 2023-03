Medien: Nagelsmanns Verhalten wird intern "hinterfragt"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Beim FC Bayern in der Kritik: Julian Nagelsmann

Derzeit ruht in der Fußball-Bundesliga der Ball, viele Stars des deutschen Oberhauses sind stattdessen gefordert, mit dem DFB-Team Wiedergutmachung für das WM-Debakel in Katar zu betreiben. Nach der Pause geht es allerdings mit dem Gipfeltreffen schlechthin weiter, wenn der FC Bayern den BVB zum vielleicht vorentscheidenden Duell um die Deutsche Meisterschaft empfängt. Die Vorzeichen für das Spitzenspiel könnten allerdings unterschiedlicher kaum sein.

Während der BVB nach dem 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln mit reichlich Wind unter den Flügeln nach München reist, soll beim FC Bayern nicht zuletzt die zurückliegende 1:2-Pleite gegen Bayer Leverkusen Zweifel an Coach Julian Nagelsmann gesät haben. Das berichtet die "Sport Bild".

Stein des Anstoßes ist demnach einmal mehr Nagelsmanns Außendarstellung: Als vor der Niederlage gegen Bayer ein interner Taktikzettel an die Öffentlichkeit geriet, stellte der Übungsleiter das Thema mehrfach ins Schaufenster und meckerte, so etwas erschwere die Arbeit. Zuvor prangerte der 35-Jährige bereits an, über ihn werde viel "Shit" verbreitet, untermauerte diese Aussage aber nur vage.

Kommentare, die ihrerseits für Unruhe sorgten und offenbar nicht wirklich gut ankamen. "Nicht nur im Team wird hinterfragt, ob Nagelsmann nicht selbst oft die Arbeit mit seinen Aussagen erschwert", will die "Sport Bild" erfahren haben.

Taktische Experimente beim FC Bayern sorgen für Verwunderung

Dem Bericht zufolge sorgen auch Nagelsmanns taktische Experimente durchaus für Verwunderung. Als Beispiel führt die Sportzeitschrift an, dass für Winter-Wunschneuzugang Joao Cancelo noch kein Platz im Team gefunden wurde, zuletzt betitelte Nagelsmann den gelernten Außenverteidiger als "rechten Zehner".

Dass der zuletzt starke Kingsley Coman gegen Leverkusen nicht in der Startelf stand, soll innerhalb der Mannschaft ebenfalls Fragen aufgeworfen haben, heißt es.

Auch in der Führungsetage des FC Bayern soll man spüren, dass Nagelsmann angezählt ist. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. müssen dem Coach daher immer wieder explizit den Rücken stärken. Sollte das Spitzenspiel gegen den BVB nicht gewonnen werden, könnte der Wind allerdings (noch) eisiger werden.