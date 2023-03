Transfer-Hammer? Union buhlt um Ex-Flirt von BVB und Bayern

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Sergino Dest wird bei Union Berlin gehandelt

Mit Isco hatte der 1. Union Berlin bereits einen Superstar an der Angel. Der Transfer platzte jedoch auf der Zielgeraden. Nun nehmen die Eisernen offenbar einen weiteren Hochkaräter ins Visier, der in der Vergangenheit schon oft bei BVB und FC Bayern gehandelt wurde.

Wie das Portal "90min" berichtet, haben die Verantwortlichen von Union Berlin nämlich Sergino Dest "auf dem Zettel".

Dem Bericht zufolge müssen sich die Hauptstädter aber auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch Atlético Madrid, der FC Villarreal, der FC Valencia, der FC Sevilla sowie Olympique Lyon, West Ham United, Crystal Palace und die Wolverhampton Wanderers sollen an einer Verpflichtung des 22 Jahren alten Rechtsverteidigers interessiert sein.

Dest war 2020 für 21 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen konnte der US-Amerikaner aber nicht vollends überzeugen.

Im Sommer 2022 wurde der US-Nationalspieler daher an den AC Mailand verliehen. Doch auch in Italien spielt Dest kaum eine Rolle. In der Serie A durfte er in dieser Saison erst zwei Mal von Beginn an ran.

Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro wird von den Rossoneri folglich wohl nicht gezogen, im Sommer kehrt Dest also zu Barca zurück.

Doch eine Zukunft im Team von Trainer Xavi hat der einst so gehypte Abwehrspieler eher nicht, trotz Vertrag bis 2025. Als Schnäppchen werden die Katalanen Dest indes kaum ziehen lassen.

Dest zu teuer für Union Berlin?

Union müsste also nicht nur eine ordentliche Ablöse berappen, sondern auch Dests fürstliches Gehalt von fast vier Millionen Euro bezahlen. Deshalb scheint ein Wechsel nach Berlin eher unwahrscheinlich.

Dest wurde in der Vergangenheit sowohl vor seinem Wechsel zum FC Barcelona als auch danach mit einem Transfer zum FC Bayern oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.