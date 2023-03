Hofmann hinterfragt Gladbach-Taktik

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gladbach-Star Jonas Hofmann nahm seine Mitspieler in die Pflicht

Borussia Mönchengladbach versinkt in dieser Saison im Niemandsland. Gerade gegen vermeintlich schwach Gegner tun sich die Fohlen schwer. Gladbach-Star Jonas Hofmann hinterfragte nun die Taktik von Trainer Daniel Farke.

"Gegen gute Gegner bringen wir gute, spielerische Ansätze und tun uns leichter als gegen Mannschaften, die etwas tiefer stehen. Diesen Unterschied merkt man deutlich", sagte Hofmann im Interview mit "Sky".

Der 30-Jährige ergänzte: "Da muss man vielleicht hinterfragen, ob die Lösungen gegen tiefstehende Gegner dann die richtigen sind."

Als Kritik an seinem Trainer ist diese Aussage allerdings nicht zu verstehen. "Ich finde, der Trainer findet dort aber immer die richtigen Ansätze", betonte der Offensivspieler.

Größtes Problem seiner Gladbacher sei die Chancenverwertung. "Denn die Lösungen, uns vor das Tor zu bringen sind ja da. Das ist ein großes Problem in dieser Saison", haderte Hofmann und ergänzte: "Wir müssen unsere Großchancen effizienter nutzen. Der Trainer bereitet uns so vor, dass wir uns diese Chancen erarbeiten. Es liegt an jedem Einzelnen persönlich."

Da sich Gladbach gerade im Umbruch befinde, sei für Farke auch nahezu kein Druck da. "Da spürt man vor allem, dass der Trainer auch die Zeit bekommt, uns seinen Spielstil einzupflanzen", so Hofmann.

Hofmann erwartet "ordentliche Brisanz" bei FC Bayern vs. BVB

In dem Interview sprach der 19-fache Nationalspieler auch über das anstehende Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund: "Es wird sehr spannend, denn die Tabellenkonstellation versprüht eine ordentliche Brisanz."

Hofmann glaubt aber nicht, dass der Sieger sich schon auf die Meisterschaft freuen kann. "Es wird in dieser Saison bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und das wünschen wir uns ja auch alle", so der Routinier, der mit einem Remis rechnet.