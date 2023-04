"Verpiss dich": Dárdai schmeißt Hertha-Profi raus

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Trainer Pál Dárdai von Hertha BSC greift durch

Beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC hängt der Haussegen mächtig schief. Trainer Pál Dárdai hat einem Medienbericht zufolge erste Konsequenzen gezogen und gleich im ersten Training nach der 2:4-Pleite gegen Werder Bremen einen Berliner Profi aus der Mannschaft geworfen. Dabei hat sich der Ungar wohl auch ordentlich im Ton vergriffen.

"Was denkst du dir? Geh weg, tschüss, verpiss dich!", zitiert "Bild" den neuen Hertha-Coach Pál Dárdai. Gemeint war Mittelfeldspieler Ivan Sunjić, der daraufhin frustriert den Platz verließ.

Die drastische Maßnahme ereignete sich im Training am Sonntag, nur einen Tag nach der deutlichen Pleite der Berliner gegen Werder Bremen. Der 47-jährige hatte seine Mannschaft im Kreis versammelt und eine Ansprache an die Reservisten gehalten, als er plötzlich Sunjić aus der Mannschaft schmiss.

Der 26-Jährige kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Birmingham City zur Hertha und blickt seither auf 18 Bundesliga-Spiele in dieser Saison zurück. Gegen Bremen stand er nicht im Kader.

Hertha BSC lässt Kaufoption wohl verstreichen

"Bild" zufolge wollte Dárdai mit der Aktion vor allem ein Zeichen setzen und die Sinne für die anstehenden fünf Bundesliga-Partien schärfen. Als Tabellenletzter mit nur 22 Punkten droht dem Hauptstadtklub in dieser Saison der Gang in die Zweitklassigkeit. Auf den Tabellen-15. VfL Bochum beträgt der Abstand schon fünf Zähler.

Ivan Sunjić hatte bei Hertha BSC in den letzten Wochen unter dem nun freigestellten Trainer Sandro Schwarz schon keine Rolle mehr gespielt. Zuletzt war er am 23. gegen Leverkusen (1:4) und am 24. Spieltag (1:1) gegen Mainz 05 zu Kurzeinsätzen gekommen. Die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro wird der Bundesligist daher im Sommer wohl sicher nicht ziehen. Sein Vertrag beim englischen Zweitligisten ist noch bis Sommer 2024 gültig.