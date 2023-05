Middendorp übernimmt Doppel-Rolle in Meppen

IMAGO/Sven Sonntag

Middendorp hat mehrere Aufgaben in Meppen

Ernst Middendorp erhält nach dem Abstieg des SV Meppen aus der 3. Liga weitere Kompetenzen: Der 64 Jahre alte frühere Bundesliga-Coach ist künftig in der Regionalliga Nord Trainer und Sportlicher Leiter der Niedersachsen in Personalunion. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Wir haben gemeinsam erkannt, dass es bei Ernst Middendorp richtig ist, die Positionen des Cheftrainers und Sportlichen Leiters zu vereinen", sagte SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer: "Seine Disziplin, Philosophie, Leidenschaft und vor allem seine starke Identifikation mit dem SV Meppen und dem Emsland hat uns beeindruckt."

Middendorp selbst, der im März als Cheftrainer ins Emsland zurückgekehrt war, betonte, dass der Abstieg "extrem bitter" sei, "gerade wenn man die Entwicklungen der letzten Wochen sieht. Ich habe aber gespürt und gesehen, was beim SV Meppen möglich ist."