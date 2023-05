Xavi verrät: City verhinderte Cancelo-Wechsel zu Barca

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Joao Cancelo wird den FC Bayern nach der Saison wohl verlassen

Der FC Bayern sicherte sich im vergangenen Winter in Joao Cancelo einen absoluten Weltklasse-Außenverteidiger. Die Münchner waren aber keineswegs die einzigen Interessenten, auch der FC Barcelona drängte auf einen Transfer. Doch Cancelos Klub Manchester City blockierte den Wechsel nach Spanien offenbar.

Laut Aussage von Cheftrainer Xavi war Joao Cancelo ein Transferziel des FC Barcelona. "Wir wollten Joao Cancelo im Januar, er wurde uns angeboten und wir haben zugestimmt", wird der frischgebackene Meister-Coach von "Caught Offside" zitiert. Zu einem Wechsel nach Katalonien ist es jedoch bekanntlich nicht gekommen - wegen eines Vetos von Manchester City.

"ManCity hat das intern diskutiert und uns dann gesagt, dass sie Joao nicht erlauben wollen, nach Barcelona zu gehen", verriet der einstige Weltklassemittelfeldspieler. Stattdessen gab der Premier-League-Klub grünes Licht für einen Wechsel zum FC Bayern. Warum sich die City-Bosse gegen einen Deal mit Barcelona entschieden, führte Xavi indes nicht aus.

Der deutsche Rekordmeister sicherte sich die Dienste des Portugiesen zunächst bis zum Saisonende. Sollte der FC Bayern einen festen Transfer in Erwägung ziehen, wäre die Zahlung der festgeschriebenen Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro fällig. Dass die Münchner derart viel Geld für den 29-Jährigen in die Hand nehmen, ist aber unrealistisch.

Cancelo beim FC Bayern auf Anhieb einer der Stammkräfte

Während man zunächst die Möglichkeit in Betracht gezogen haben soll, mit Manchester City über einen dauerhaften Transfer neu zu verhandeln und somit die Ablösesumme zu senken, wurde nach "Sky"-Angaben nach dem Meisterschaftsfinale aber schon eine Entscheidung getroffen. Demnach sei die Trennung zum Saisonende besiegelt, die Bayern-Bosse hätten dem Außenverteidiger die Entscheidung bereits mitgeteilt.

Insgesamt bestritt Joao Cancelo im letzten Halbjahr immerhin 21 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte dabei einen Treffer. Bei Manchester City besitzt er noch einen langfristigen Vertrag bis 2027.