Enthüllt: BVB denkt an Verkauf von Top-Talent

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Soumaila Coulibaly steht beim BVB vor dem Aus

Trotz des Klassenerhaltes in der 3. Liga droht der Zweitvertretung von Borussia Dortmund ein massiver Umbruch. Besonders in der Innenverteidigung stehen der Mannschaft von Jan Zimmermann Veränderungen ins Haus. Offenbar denkt der BVB auch über den Verkauf des hochgehandelten Soumaila Coulibaly nach.

Die U23 von Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison wohl mit einem runderneuerten Kader um den erneuten Klassenerhalt in der 3. Liga kämpfen. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" haben eine ganze Reihe an Spielern keine Perspektive bei den Westfalen.

Die Abgänge von Justin Njinmah, Marco Pasalic, Niklas Dams, Can Özkan, Timo Bornemann, Aday Ercan und Nicklas Lübke stehen fest und wurden bereits teamintern verabschiedet. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass weitere Profis den BVB in naher Zukunft verlassen werden.

Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass auch die beiden Innenverteidiger Soumaila Coulibaly und Antonios Papadopoulos beim BVB auf der Streichliste stehen.

Verlässt Coulibaly den BVB nach zwei Jahren?

Beide Defensivakteure gehörten in der abgelaufenen Saison mehrfach zum Profikader. Besonders der 19-jährige Coulibaly war in der Vergangenheit als potentieller Stammspieler der ersten Mannschaft gehandelt worden.

2021 war der Franzose von PSG in den Ruhpott gewechselt und lief zunächst für die U19 des BVB auf. Doch Verletzungen warfen das Talent immer wieder zurück, sodass Coulibaly in dieser Saison nur sporadisch zum Einsatz kam. Gerade einmal 16 Mal stand der französische Juniorennationalspieler in der 3. Liga auf dem Rasen.

Hinzu kommen jeweils ein Einsatz in der Champions League und der Bundesliga, wo er gegen den VfB Stuttgart schwer patzte. An den ganz großen Durchbruch glaubt in Dortmund daher wohl keiner mehr so richtig, weshalb die Zeichen bei Coulibaly trotz eines Vertrages bis 2026 offenbar auf Abschied stehen.